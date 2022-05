Oroscopo Branko 2 maggio: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 2 maggio 2022. Oggi è già lunedì: il mese di maggio è iniziato e la domenica di festa è ormai alle spalle. Come sta andando il rientro, siete carichi sul lavoro? Scommetto però che non vedete l’ora di sapere cosa ci riserveranno le stelle oggi! Quali segni inizieranno con il piede giusto? E come andranno gli ‘affari di cuore’? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: La giornata va a rallentatore, hai bisogno di qualche minuto in più per carburare quest’oggi. Possibili tensioni con capi e referenti.

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza nonostante siamo solo a giovedì si fa sentire. Ultimamente infatti sei piuttosto stressato, cerca di sgomberare la mente e non stressarti più del dovuto.

Oroscopo Branko Gemelli: La creatività è dalla tua parte: favorite le collaborazione, si avvicina un momento davvero importante per il lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei un po’ sottotono, è come se non ti andasse bene niente! Attenzione a non diventare intollerante, potresti attirarti le ire di qualcuno.

Oroscopo Branko Leone: Sei forte e determinato e quest’oggi ne darai prova! Attenzione a non tirare troppo la corda sul lavoro, potrebbero esserci dei malumori.

Oroscopo Branko Vergine: Sei sereno e questo ti spinge ad aprirti agli altri. Favoriti gli incontri, potresti fare una conoscenza speciale.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Sei una persona pacata ma oggi potresti perdere la pazienza. Attenzione alle incomprensione, conta fino a dieci prima di rispondere.

Oroscopo Branko Scorpione: Non lasciare che qualche pensiero di troppo invada la tua mente, oggi sei perfettamente a tuo agio con gli altri e sarebbe davvero un peccato sprecare quest’opportunità.

Oroscopo Branko Sagittario: La giornata parte bene, hai tante, preziose carte da giocare! Attenzione a non strafare, potresti arrivare a casa stanco.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei una persona estremamente razionale ma questo alle volte limita le tue emozioni, cerca di lasciarti andare e non te ne pentirai.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi la giornata è positiva, sul lavoro sarai ben accolto e gli altri avranno piacere a condividere con te i loro successi.

Oroscopo Branko Pesci: Il momento è davvero favorevole, non lasciare che ansie ingiustificate minino la tua strada. Belle emozioni in arrivo.