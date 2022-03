Oroscopo Branko 2 marzo 2022: le previsioni e le anticipazioni segno per segno

Oroscopo Branko 2 marzo 2022. Il Carnevale è alle spalle: avete preparato le castagnole e le chiacchiere/frappe? Vi siete divertiti? Siete ritornati un po’ tutti bambini? Ora, però, dobbiamo pensare alla giornata di oggi, a questo primo mercoledì del mese: ci saranno segni fortunati in amore? Qualcuno di voi dovrà fare i conti con ostacoli e problemi da risolvere? Cerchiamo di scoprire cosa succederà con le anticipazioni e previsioni dell’amato astrologo Branko, che è sempre sul ‘pezzo’.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi vuoi fare troppe cose, ma devi capire che bisogna mantenere la calma: devi prenderti il tempo necessario per riflettere, per concludere quello che stai facendo!

Oroscopo Branko Toro: Oggi vuoi dedicarti all’intelletto, a un corso di formazione, a un buon libro. Sicuramente ti farà bene e ti aprirà la mente!

Oroscopo Branko Gemelli: Hai tantissime idee, alcune un po’ particolari sul lavoro. Cerca di fare chiarezza, a volte ti stupisci anche di te stesso: ma vai avanti così, sei sulla strada giusta!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Hai un po’ di difficoltà oggi perché non sei in grado di trasformare le tue idee in realtà. Sei agitato, hai l’umore altalenante: non essere frettoloso, con calma tutto si risolverà!

Oroscopo Branko Leone: Finalmente hai rotto con l’abitudine e con i giorni tutti uguali: ora vuoi andare avanti con originalità. Cerca di concentrarti sui tuoi obiettivi, su quello che è davvero importante: fai bene a essere sempre sincero, ma attenzione perché oggi qualcuno potrebbe sentirsi a disagio!

Oroscopo Branko Vergine: Non ti fidi di nessuno, sei un po’ diffidente e hai tanti pensieri. Non riesci ad accontentarti, chi ti sta vicino non sa come fare: mantieni la calma e cerca di capire che non puoi fare tutto da solo!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai bisogno di spensieratezza, di leggerezza, ma la famiglia ti blocca. Cerca di mantenere la calma, di tenere lontano da te i problemi e di gestire meglio quello che senti!

Oroscopo Branko Scorpione: Bene sul lavoro, tutto procede a gonfie vele e sei in grado di portare a termine anche i compiti più difficili. Cerca di restare concentrato così, perché presto arriveranno delle belle soddisfazioni!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei determinato, responsabile e in grado di portare a termine molti compiti. Occhio però ai rapporti con gli altri: non voltare le spalle a chi ti sta vicino!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Stai facendo qualcosa, ma attenzione: pensaci bene, potresti pentirtene. Cerca di mantenere la calma, non hai bisogno di fare tutto di fretta!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti arrabbiarti e stupire chi ti sta vicino: meglio mantenere la calma, capire cosa è davvero importante nella tua vita. Non farti escludere dal resto del gruppo!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di staccare la spina, di rilassarti, ma forse così tutto sarebbe noioso? Riprendi in mano la tua vita e la tua creatività. L’originalità non ti manca di certo!