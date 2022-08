Oroscopo Branko 20 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko sabato 20 agosto 2022. Eccoci, siamo finalmente a sabato e il weekend è davvero nel vivo! Molti sono in vacanza, ma c’è anche chi è ancora alle prese con gli ultimi impegni lavorativi, qual è la vostria situazione? Scommetto però che non vedete l’ora di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle e soprattutto quali saranno i segni più fortunati di oggi! Come andrà l’amore? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Stelle interessanti quelle di oggi potresti portare a casa delle belle soddisfazioni, il tuo spirito di abnegazione sarà premiato. ‎

‎Oroscopo Branko Toro: ‎Cielo importante per chi si vuole bene, hai voglia di mettere in cantiere dei nuovi progetti e, perché no, di ufficializzare un’unione.

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Belle queste stelle per chi non ha paura di intraprendere un nuovo percorse professionale. Hai un’ indole intraprendete ma talvolta qualche ansia di troppo ti frena.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai una bella energia e hai come l’impressione di riuscire a superare ogni ostacolo. Oggi potresti fare degli incontri particolarmente piacevoli, sii ricettivo! ‎

Oroscopo Branko Leone: Bello questo cielo per i nati del Leone! Sei estremamente determinato nel raggiungere i tuoi obiettivi e questo di permettere di acquistare autorevolezza nel lavoro.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi cerca di non tirare troppo la corda nei rapporti interpersonali. Ricorda, c’è modo e modo di dire le cose. Altrimenti potresti rischiare di ferire qualcuno.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stelle intriganti per i single, in questo sabato potresti fare la conoscenza di una persona carina quindi metti al bando ogni timidezza.

‎Oroscopo Branko Scorpione: ‎Una grande vitalità contraddistingue questa giornata ma cerca di non eccedere con le cose da fare, anche tu hai bisogno di riposare.

‎Oroscopo Branko Sagittario: ‎Cielo promettente per coloro che hanno deciso di mettere in cantiere dei nuovi progetti da qui al prossimo autunno. Prima di decidere, valuta bene tutte le proposte presenti sul tavolo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei particolarmente rilassato, hai voglia di goderti quanto di positivo la vita ha da offrirti senza scadere in eccessivi ragionamenti. Se sei solo guardati intorno.

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante per i nuovi amori, le relazioni nate da poco hanno decisamente una marcia in più! Adesso hai voglia di qualcuno con cui condividere un rapporto maggiormente profondo.

Oroscopo Branko Pesci: Per un nato sotto il segno dei Pesci la vita non può esistere senza amore ma talvolta è come se ti creassi dei castelli di sabbia che vanno in frantumi al primo soffio di vento. Anche se per te è difficile, cerca di essere maggiormente razionale e di rimanere con i piedi ben saldi a terra.