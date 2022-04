Oroscopo Branko 20 aprile 2022: le previsioni di mercoledì segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 20 aprile 2022. Le feste di Pasqua sono ormai terminate. Come sta andando questa nuova settimana? Scommetto però che siete anche molto curiosi si sapere cosa quest’oggi le stelle hanno in serbo per voi. Ci saranno segni più fortunati di altri? Occasioni e opportunità da cogliere al volo? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata è positiva, hai una grande forza e gli altri apprezzeranno la tua volontà di metterti in gioco.

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza oggi si fa sentire, ultimamente hai tanto cose da fare e hai come l’impressione di non riuscire a gestire tutto.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei particolarmente frizzante: un prezioso serbatoio di idee potrebbe aiutarti nel lavoro offrendoti quella marcia in più che stai cercando.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Il tuo animo sensibile ti permetterà di entrare in relazione con le persone a cui vuoi tieni. Approfitta di questo momento per coltivare delle relazioni importanti.

Oroscopo Branko Leone: Sei una persona forte e determinata ma oggi hai voglia di sentirti amato e coccolato, questo potrebbe spingerti a chiedere al partner qualche attenzione in più.

Oroscopo Branko Vergine: Dopo giorni un po’ sottotono oggi finalmente torni protagonista! Hai una grande energia, approfittane per delineare gli sviluppi futuri del lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei un po’ nervoso ma attenzione a non scaricare sul partner eventuali tensioni, la solidità della coppia potrebbe risentirne.

Oroscopo Branko Scorpione: Hai una fascino incredibile e le persone oggi faticheranno a starti lontano. Sei molto apprezzato ultimamente e questo gratifica il tuo ego.

Oroscopo Branko Sagittario: Bando alla timidezza, oggi puoi davvero intessere delle relazioni vincenti. Il tuo è un segno che ha bisogno di sentirsi rassicurato anche se dentro di sé ha tutte le carte per emergere.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Allontana i dissapori e i pensieri di troppo: questa giornata ti mette in una bella luce regalandoti delle inaspettate gratificazioni.

Oroscopo Branko Acquario: La tua creatività oggi verrà premiata, sul lavoro hai delle buone intuizioni e i tuoi referenti confidano nelle tue capacità.

Oroscopo Branko Pesci: Astrologicamente parlando il periodo ti vede davvero protagonista: sul lavoro ci sarà presto quella svolta che tanto brami mentre in amore un amicizia si rivelerà qualcosa di più.