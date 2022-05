Oroscopo Branko 20 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 20 maggio 2022. Siamo oltre la metà del mese di maggio (e non sembra vero), il tempo corre e presto daremo il benvenuto alla bella stagione, al mare, all’estate. Oggi, però, è venerdì e il fine settimana può dirsi alle porte! E tutti, molto probabilmente, hanno una sola domanda: come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Cerca di non alimentare tensioni inutili, ultimamente sei piuttosto polemico ma oggi non ne hai davvero motivo.

Oroscopo Branko Toro: Ti piace quello che fai ma talvolta è giusto delegare così da godersi un po’ di meritato relax. Se sei solo guardati attorno!

Oroscopo Branko Gemelli: L’energia oggi non ti manca, hai un’incredibile voglia di fare! Cerca però di non esagerare altrimenti arriverai a casa stremato.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La tua sensibilità alle volte può essere un’arma a doppio taglio, quest’oggi cerca di stare lontano dalle polemiche.

Oroscopo Branko Leone: La tua determinazione verrà premiata, sei una persona ostinata ed il frutto del tuo lavoro non tarderà ad arrivare!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei un po’ sottotono, ultimamente gli impegni ti hanno letteralmente assorbito ed hai bisogno di una pausa.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di non prendere le cose troppo di petto, altrimenti dalla ragione potresti facilmente passare al torto.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei protagonista, un bel fascino circonda la tua persona e non escludo la possibilità di fare degli incontri interessanti.

Oroscopo Branko Sagittario: Sei molto entusiasta dei nuovi progetti che stai portando avanti, serve solo un po’ di attenzione alle spese.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei un po’ pensieroso, probabilmente c’è qualche preoccupazione in famiglia. Cerca di staccare la spina, una passeggiata potrebbe aiutare.

Oroscopo Branko Acquario: La stanchezza si fa sentire ma rimani comunque in ottima forma, gli altri desidereranno stare in tua compagnia.

Oroscopo Branko Pesci: Oggi hai davvero una bella energia, cerca di sfruttarla al meglio e porta avanti le cose che ritieni davvero importanti!