Oroscopo Branko 20 ottobre 2022: le previsioni di giovedì segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 20 ottobre 2022. Siamo già a giovedì, il weekend si avvicina, ma ci tocca pazientare ancora un po’ prima di rilassarci e staccare la spina dalla quotidianità di sempre. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata, anche e soprattutto sul fronte sentimentale? Il mese di ottobre per qualcuno di voi si concluderà in bellezza? Ci sarà chi incontrerà l’anima gemella e si lascerà andare alla passione? E sul lavoro ci saranno belle novità e opportunità? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi è una giornata da trascorrere in famiglia o con gli amici perché hai bisogno di staccare un po’ e ricaricare le batterie. Forza!

‎Oroscopo Branko Toro: L’ottimismo non ti manca e sei convinto di aver fatto la scelta giusta. Occhio, però, al fisico: se fai troppi sforzi rischi di farti male. E non puoi permettertelo!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei al centro dell’attenzione: tutti ti amano, ti stimano, tutti vogliono lavorare con te. Cerca, però, di evitare le polemiche: sprecheresti solo energia!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Non sopporti le persone che ti prendono in giro, non tolleri gli atteggiamenti vigliacchi. Ed è arrivato il momento di dire a tutti quello che pensi!

Oroscopo Branko Leone: Oggi il cielo ti sorride, la giornata promette bene, ma devi ascoltare te stesso. E inseguire i tuoi sogni!

Oroscopo Branko Vergine: L’energia c’è, l’ottimismo pure, ma hai bisogno di prendere una pausa prima di ripartire. Più forte di prima!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di allontanare tutte le preoccupazioni e di concentrarti su quelle che sono le tue priorità. Datti da fare, la giornata è lunga!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi riuscirai, con il buon umore, a superare ogni ostacolo. E ad andare oltre le polemiche. La forma fisica, ma anche quella mentale, è ottima!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Sei al centro della scena, tutti ti amano e vogliono lavorare con te. Unico consiglio: basta con le discussioni, non portano a nulla!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei un po’ severo con te stesso e con gli altri, cerca però di non isolarti. Hai bisogno di stare insieme alle persone che ti amano!

Oroscopo Branko Acquario: Sei simpatico, energico, affascinante, in grado di circondarti di belle persone. Bene anche il lavoro: continua così!

Oroscopo Branko Pesci: Tutti ti amano e si fidano di te, quindi non puoi chiedere di meglio. Il problema è uno: sei stanco perché fai troppe cose e hai tante responsabilità, riposati un po’!