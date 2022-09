Oroscopo Branko 20 settembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko martedì 20 settembre 2022. Oggi è già martedì ed un’altra settimana di settembre sta prendendo largo tra le nostre vite! L’estate è ormai lontana, le vacanze sono un piacevole ricordo e la routine lavorativa e di studio procede a ritmo serrato. Tra un impegno e l’altro, tuttavia, siamo sicuri che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e soprattutto quali saranno i segni maggiormente fortunati dello zodiaco. Come andrà l’amore e il lavoro? Non perdiamo altro tempo e scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata ha una marcia in più, approfittane per mettere a punto dei progetti che potranno rivelarsi interessanti da qui ai prossimi mesi.

‎Oroscopo Branko Toro: Sei pensieroso quest’oggi, sul lavoro c’è qualche gatta da pelare e questo ti agita. Non agitarti, fai il punto della situazione e agisci di conseguenza.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Giornata interessante che apre la porta a nuove collaborazioni professionali, hai voglia di metterti in gioco e non temi il cambiamento.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cielo promettente quello di oggi, i rapporti nati da poco possono regalare delle belle emozioni ma attenzioni a non restare con la testa per aria.

Oroscopo Branko Leone: Le stelle di questo martedì invitano alla prudenza, non prendere decisioni affrettate ma pondera bene tutte le opzioni presenti sul tavolo.

Oroscopo Branko Vergine: Hai una bella energia quest’oggi, la tua grinta non passerà inosservata e gli altri ti guarderanno con profonda ammirazione.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Nei rapporti interpersonali oggi potrebbe esserci qualche discussione, attenzione a non dare adito ad inutili polemiche. Recupero da questa sera.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo intrigante per le coppie, se hai una relazione che va avanti da diverso tempo potresti pensare di fare un passo importante.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Stelle interessanti per tutti coloro che hanno tra le mani un nuovo progetto, le novità non si faranno attendere ma attenzione ai cavilli burocratici.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ultimamente sei sovrappensiero, il nuovo ti spaventa e preferisci chiuderti nell’intimità degli affetti familiari. Con la giusta grinta sarai pronto a ripartire più forte che mai!

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante per i sentimenti, se hai da poco conosciuto una persona carina coltiva il rapporto, potresti esserne piacevolmente sorpreso.

Oroscopo Branko Pesci: Sul lavoro ultimamente ci sono delle tensioni e questo non ti rende sereno. Cerca di non prendere le cose troppo di petto e vedrai che piano piano tutto andrà meglio.