Oroscopo Branko 21 luglio 2022: ecco le previsioni segno per segno di giovedì

Oroscopo Branko giovedì 21 luglio 2022. Una nuova settimana è alle porte: oggi è giovedì e una nuova giornata sta per cominciare. Pronti per riprendere la routine di lavoro e/o studio? Infatti non tutti sono andati in vacanza e per coloro che restano gli impegni quotidiani si fanno sentire. Ma come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Bello questo cielo per i sentimenti, se sei solo faresti bene a guardarti attorno, ultimamente il bell’aspetto di Venere ti rende irresistibile!

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza si fa sentire, il lavoro ti assorbe e alle volte hai l’impressione che le cose ti stiano sfuggendo di mano. Prova a rilassarti coltivando qualche passione.

Oroscopo Branko Gemelli: Giornata foriera di belle emozioni quella di oggi, se ti interessa una persona fatti avanti e ti troverai piacevolmente sorpreso.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi la giornata va a rallentare, non spazientirti e cerca di vedere le cose da un altro punto di vista.

Oroscopo Branko Leone: Sei determinato e sai cosa vuoi ma il tuo atteggiamento alle volte potrebbe infastidire chi ti sta vicino, attenzione alle sterili polemiche.

Oroscopo Branko Vergine: Queste stelle ti regalano una bella grinta, usala per concretizzare dei progetti lavorativi che ti permetteranno una maggiore libertà nel futuro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo importante per i sentimenti e non escluso che da qui ai prossimi mesi le coppie di lunga data potranno coronare un sogno d’amore.

Oroscopo Branko Scorpione: Hai uno charme incredibile e questo ti permette di entrare nel cuore di molti, anche se prima o poi dovrai fare una scelta.

Oroscopo Branko Sagittario: Rispetto a ieri la giornata procede decisamente meglio, possibili dei rallentamenti ma nulla che non possa risolversi nel giro di pochi minuti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei decisamente più sereno rispetto alle passate settimane, bel cielo per i single: emozioni intriganti nel prossimo fine settimana, non chiuderti in casa!

Oroscopo Branko Acquario: Sul lavoro la tua creatività sarà molto apprezzata, capi e referenti ti vedono in un’ottima luce e questo favorirà delle fruttuose collaborazioni.

Oroscopo Branko Pesci: In amore questo è davvero un cielo promettente, approfittane per coltivare un rapporto che nel corso dei prossimi mesi potrebbe rivelarsi foriero di belle emozioni.