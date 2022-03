Oroscopo Branko 22 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 22 marzo 2022. Benvenuta primavera e buon inizio settimana a tutti! Il weekend, purtroppo, è alle spalle e ora non ci resta che ripartire con la quotidianità e routine di tutti i giorni, siete pronti per cominciare questa nuova settimana? Ci saranno segni più fortunati di altri? E ancora, cosa dobbiamo aspettarci da questi sette giorni? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko 22 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata parte in modo elettrico: come un parafulmine, attiri elettricità ovunque attorno a te. Attento a rimanere con i piedi per terra!

Oroscopo Branko Toro: Oggi è la giornata ideale per pianificare al meglio progetti e idee, cerca di fare mente locale. Hai molta energia ma non bruciarla tutta insieme.

Oroscopo Branko Gemelli: Nonostante tu abbia una grande voglia di leggerezza oggi potresti prendere le cose troppo seriamente. Cerca di ridefinire le tue strategie.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi l’intuito è dalla tua parte! Questo ti metterà in una luce diversa rispetto a gli altri, riuscendo a trovare le giuste soluzioni ai problemi.

Oroscopo Branko Leone: Oggi l’ottimismo è al massimo! Anche la tua capacità di analisi è piuttosto alta e ti permetterà di ricomporre tutti i pezzi del puzzle.

Oroscopo Branko Vergine: Probabilmente alcune idee dei colleghi non ti vanno a genio ma cerca di analizzare le cose nella maniera più oggettiva possibile. Vorresti evadere dalla monotonia che ultimamente caratterizza le tue giornate.

Oroscopo BrankoBilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Passerai del tempo a risolvere situazioni difficili. Sei perfettamente in grado di riuscire in questo compito anche se, alle volte, è il caso di preferire maggiore semplicità.

Oroscopo Branko Scorpione: In questo periodo la tua agenda è piuttosto affollata! Cerca di stilare una lista di priorità così da avere ben chiaro quale strategia seguire.

Oroscopo Branko Sagittario: Non avere fretta nel portare a termine l’obiettivo. Sai bene che l’impulsività, sopratutto sul lavoro, non paga. Prenditi il tempo necessario per chiudere bene progetti e trattative.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi il tuo umore è al massimo, ti sei svegliato con una grande grinta e voglia di fare! Le idee non mancheranno, sfrutta a pieno la forza di questa giornata!

Oroscopo Branko Acquario: Siccome le tue emozioni passano da un estremo all’altro, spesso fatichi tu stesso a comprenderti. Concediti del tempo e cerca di fare chiarezza.

Oroscopo Branko Pesci: Oggi una situazione di incertezza caratterizza il tuo stato d’animo. Anche se non sei completamente sicuro del tuo percorso hai ben chiaro da che parte vuoi andare!