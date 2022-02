Oroscopo Branko 23 febbraio 2022: le previsioni segno per segno, come andrà la giornata

Oroscopo Branko 23 febbraio 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana e oggi ci tocca vivere l’ultimo mercoledì di questo mese di febbraio: molti sono al lavoro, tanti giovani sono alle prese con esami e compiti da fare, ma il weekend si fa sempre più vicino. Prima di pensare a come trascorrere sabato e domenica, cerchiamo di capire come andrà questa giornata in amore e/o sul lavoro: opportunità da cogliere al volo? Amori sempre più solidi? A tutte queste domande ci pensa a dare una risposta Branko, il noto astrologo con le sue amate previsioni!

Oroscopo Branko 23 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Non ti manca il buon senso, sei vicino a persone molte perspicaci e realiste. Ed è una cosa stupenda perché hai voglia di condividere le tue idee e mostrare a tutti quanto vali!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei ottimista anche se i problemi non sono mancati. Chi ti sta vicino sostiene le tue idee: sei sulla strada giusta, ma forse dovrai fare i conti con qualche piccolo ostacolo da superare!

Oroscopo Branko Gemelli: Sta per concludersi un capitolo della tua vita, ma il libro non è finito. Anzi, cerca di impiegare al meglio le tue energie perché è arrivato il momento di pensare a un progetto!

Oroscopo Branko 23 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi lasciati andare alle belle emozioni. Anche se è vero: quando cominci a stare bene inizi a fare brutti pensieri e, forse, stai capendo che le fantasie non hanno posto nella tua vita!

Oroscopo Branko Leone: Cerca di essere carino, cortese, perché agli occhi dei molti sei pensieroso! Cerca di superare i tuoi limiti, non fissarti sulle apparenze!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi devi concentrarti sul tuo corpo e sul tuo aspetto. Senti il bisogno di condividere le emozioni, dire quello che pensi: l’umore giusto c’è, l’energia positiva anche!

Oroscopo del 23 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: E’ arrivato il momento di trascorrere un po’ di tempo con i buoni amici, anche se ti senti sottopressione e vuoi solo portare a compimento i tuoi progetti. Non è bene spezzare la routine, anche se forse dovresti evadere un po’!

Oroscopo Branko Scorpione: Non vuoi avere problemi, ma i tuoi desideri rendono la vita un po’ complessa. Sai esprimere bene quello che provi, ma a volte potrebbero esserci dei fraintendimenti e malintesi!

Oroscopo Branko Sagittario: Sai bene come incastrare tempo libero e impegni con l’agenda piena che hai. Oggi, però, non riuscirai nell’impresa e forse hai bisogno di liberarti un po’, di evadere e spezzare con la routine!

Oroscopo del 23 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Prendi le cose troppo sul serio e oggi potresti avere dei problemi. Eppure, hai voglia di leggerezza: forse devi rivedere la strategia? Cambiare un po’ i piani?

Oroscopo Branko Acquario: Stai pensando ai nuovi progetti e sei già con la mente al futuro. Cerca, però, di non trascurare gli impegni attuali, anche se forse sono meno piacevoli! Meritano ugualmente la tua attenzione!

Oroscopo Branko Pesci: Il periodo è molto importante, ma non vuoi ascoltare nessuno. Occhio, così facendo potresti turbare la sensibilità di una persona che ti vuole bene e ti è vicina. Cerca di correre anche dei rischi, avrai delle soddisfazioni quando meno te lo aspetti!