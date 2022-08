Oroscopo Branko 24 agosto 2022: le previsioni di mercoledì segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 24 agosto 2022. Ultimi giorni di agosto e oggi è già mercoledì, siamo nel bel mezzo della settimana, che per molti è ancora di ferie e di vacanze. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa calda giornata sul fronte sentimentale? E su quello lavorativo? Ci saranno segni più fortunati di altri o ci sarà qualcuno che dovrà pazientare ancora un po’ prima di gustarsi un successo? Non ci resta che chiederlo a Branko, l’amato astrologo sempre puntuale e preciso con le sue immancabili previsioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Stai già pensando al weekend perché vuoi assolutamente prendere una pausa dal lavoro. Cerca di risolvere i problemi e di prenderti qualche giorno di pausa: ti serviranno per ricominciare!

‎Oroscopo Branko Toro: Non hai difficoltà, riesci a fare presto amicizia e oggi sei più positivo del solito. Insomma, approfittane perché così riuscirai anche ad aiutare chi ne ha bisogno. E può contare su di te!

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Vuoi continuare a festeggiare, ma devi restare con i piedi per terra e tornare al lavoro e alle incombenze di tutti i giorni. Non dubitare mai delle tue capacità, questo momento ‘no’ durerà poco!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai voglia di fare festa, ma tutti sono ritornati alla realtà. Cerca di mantenere la calma, anche quando ti senti messo da parte ed escluso: questo periodo passerà molto presto!

Oroscopo Branko Leone: Hai voglia di ricominciare a lavorare, ma hai bisogno anche dei tuoi colleghi perché l’unione fa forza. E ne hai davvero bisogno in questo momento!

Oroscopo Branko Vergine: Hai tutto sotto controllo, ma non devi essere arrogante e presuntuoso perché questo potrebbe portarti dei problemi. Che ne dici di guardare il bicchiere mezzo pieno e di essere ottimista?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Non sei molto felice oggi, qualcuno ti sa ostacolando e hai come l’impressione che ti stia tappando le ali. Cerca di confidarti con un amico e di non scendere a compromessi!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Hai chiuso un capitolo della tua vita, ma ora sei pronto per scrivere un’altra pagina del libro. Hai intenzione di dare vita a un progetto, forza perché il momento è quello giusto!

‎Oroscopo Branko Sagittario: La giornata promette bene, le sorprese sono dietro l’angolo. E la creatività certo non ti manca. Così come le soddisfazioni che stanno per arrivare!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bene la forma fisica, ma cerca di lasciarti andare all’amore e alle emozioni ora che sei dell’umore giusto. Approfittane!

Oroscopo Branko Acquario: Sei in ottima forma, hai finalmente trovato l’equilibrio che cercavi. Basta, però, farsi domande inutili: goditi la vita e ogni singolo istante!

Oroscopo Branko Pesci: Sei alla ricerca di una persona giusta a cui raccontare le tue ansie, le tue preoccupazioni. Eppure, ti senti un po’ respinto e messo da parte: che ne dici di reagire e di riprenderti in mano la tua vita?