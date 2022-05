Oroscopo Branko 24 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 24 maggio 2022. Oggi è un bel martedì prevalentemente soleggiato in tutto il nostro Bel Paese. C’è solo una pecca: è appena iniziata la settimana e il week end sembra davvero essere molto lontano. Ma niente paura, ecco a voi un paio di consigli astrologici per poter affrontare al meglio le sfide di oggi. E quale miglior modo se non affidarsi alle stelle? Dunque, come andrà oggi? Faremo incontri inaspettati? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: vi sentite a vostro agio nell’ozio, ma meglio essere attivi, soprattutto in amore. Il lavoro ha bisogno di una marcia in più.

Oroscopo Branko Toro: spesso vi ritrovate soli ultimamente, usate questo tempo per accrescere il vostro spirito. Curate la vostra dieta in queste settimane.

Oroscopo Branko Gemelli: l’amore arriverà, non affrettate le cose e il corso della natura. I vostri colleghi vi stimano e vi rispettano.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: il partner è un po’ giù di corda in questi ultimi giorni, fate qualcosa per stupirlo. Riposate la mente e rinvigorite il corpo.

Oroscopo Branko Leone: le amicizie remano in direzione contraria all’amore, molto spesso purtroppo. Vi sentite in gran forma, date il massimo!

Oroscopo Branko Vergine: le cose belle arrivano sempre, per chiunque è in grado di attenderle con pazienza. Lo stesso vale anche per il lavoro, ovviamente.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: una relazione è appena finita, avete bisogno di tempo per smaltirla e metabolizzare. Amici e colleghi, ricordate, non sono la stessa cosa.

Oroscopo Branko Scorpione: il fuoco della passione ogni tanto va incentivato con qualche escursione originale. Fate attenzione al riposo, è fondamentale.

Oroscopo Branko Sagittario: in mattina sarete un po’ già di tono, ma recupererete nel pomeriggio. In arrivo tante novità per il lavoratori indipendenti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: se siete dei cuori solitari, questo è il momento per farvi avanti. Sul lavoro non siente mai stati meglio, continuate così.

Oroscopo Branko Acquario: le storie passate forse non dovevano andare come sono andate, siete ancora in tempo! Fate bene a prendervi una vacanza di tanto in tanto.

Oroscopo Branko Pesci: mettete via l’ansia e accompagnate lo scorrere incessante del fiume, solamente così sarete felici. Il lavoro migliorerà con il tempo e le soddisfazioni arriveranno.