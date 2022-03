Oroscopo Branko 24 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 24 marzo 2022. E’ finalmente giovedì e il weekend si avvicina. Questi sono gli ultimi giorni con l’ora solare, poi le lancette bisognerà spostarle nella notte tra sabato e domenica: certo dormire un’ora in meno, ma le giornate saranno più lunghe in vista della bella stagione, che è quasi alle porte. Siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Avete già idee e progetti per il fine settimana o siete ancora troppo concentrati sul lavoro, che vi porta via del tempo? E state riuscendo a trovare spazio nella vostra vita per l’amore? Scopriamo tutto con le previsioni dell’astrologo Branko, l’unico in grado di togliere ogni dubbio!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Cerca di rimanere concentrato sul presente, di stare con i piedi per terra sì, ma anche di pensare ai tuoi sogni. Ora c’è un equilibrio nella tua vita, ma devi solo ascoltare di più il tuo corpo!

Oroscopo Branko Toro: Cerca di cambiare direzione, di dare una svolta alla tua vita per trovare l’equilibrio. Anche e soprattutto nell’ambito finanziario. Continua così, vai avanti per la tua strada!

Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di cambiare e di accettare anche il cambiamento, senza paura. Hai tutte le carte in regola per vincere, per fare grandi progetti: non devi avere timore, buttati a capofitto!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi tutte le attenzioni sono sulla tua persona e nessuno avrà problemi a lavorare con te, che sei così energico e carismatico. Cerca, però, di evitare le discussioni, che non fanno altro che toglierti dell’energia, che invece serve. Affronta tutto con calma e prima di parlare pensa alle conseguenze!

Oroscopo Branko Leone: Oggi non sei molto paziente, ma devi evitare le polemiche. E le critiche. Sei realista quello sì, ma devi calmarti, riflettere e ascoltare il tuo corpo!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi hai una bellissima intuizione e stai andando nella direzione giusta. Cerca solo di abbandonare le cattive abitudini, anche e soprattutto quelle che sono nella tua dieta. Forse non proprio corretta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Stai per raggiungere i primi risultati dopo tante settimane di duro lavoro. Ora sei pronto a tutto, sei brillante e carismatico. Cerca, però, di usare bene le parole perché a volte feriscono!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi ti senti libero, felice e spensierato, ma non devi cavalcare l’onda senza riflettere. Non puoi prendere decisioni dettate dalla fretta: mantieni la calma e cerca di ricaricare le energie!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei veramente energico e anche più maturo del solito. Occhio, però, alla dieta: hai mancanza di calcio e devi intervenire prima che tutto diventi un problema, poi troppo grande per te!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei ispirato e fai bene a seguire il tuo istinto perché stai andando nella direzione giusta. Cerca di eliminare le cattive abitudini, soprattutto quelle della dieta! Non eccedere, fa male!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi hai un po’ la testa tra le nuvole, ma devi cercare di riprenderti. Di rialzarti, di andare avanti. E anche di fare un po’ di sano sport, che non fa mai male!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi stanno accadendo troppe cose attorno a te e hai bisogno di staccare la spina, di rilassarti. Cerca di prendere le distanze da quello che ti fa male, di ricaricare un po’ le energie!