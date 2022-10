Oroscopo Branko 24 ottobre 2022: ecco le previsioni (amore e lavoro segno per segno)

Oroscopo Branko lunedì 24 ottobre 2022. Oggi è lunedì ed un’altra settimana del mese di ottobre è pronta a prendere il via! Si sa, il lunedì è sempre difficile tornare in pista ma con la giusta energia ed un pizzico di buona volontà il lavoro e lo studio procederanno a gonfie vele! Prima di addentrarci nella quotidiana routine, scommetto che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni zodiacali maggiormente fortunati! L’amore sarà protagonista? Sul lavoro ci saranno belle novità e opportunità? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: È un cielo che invita a non esporsi troppo quello di oggi, cerca di non alimentare inutili polemiche e guarda le cose da un punto di vista diverso.

‎Oroscopo Branko Toro: La giornata ha una bella carica, approfittane per mettere nero su bianco i termini di un accordo che si rivelerà importante da qui ai prossimi mesi.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo interessante per mettere in cantiere un nuovo progetto, favoriti i liberi professionisti.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stelle intriganti per l’amore, se ti interessa una persona fatti avanti e se sono rose fioriranno!

Oroscopo Branko Leone: Attenzione a qualche discussione di troppo con i colleghi, oggi potresti risultare alquanto polemico, meglio non fare passi falsi.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi la giornata va a rallentatore, non agitarti se qualcosa non va nel verso desiderato. Recupero in serata.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: La giornata ha una marcia in più, hai energia da vendere! Gli altri apprezzeranno la tua vitalità e la tua intraprendenza.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante se desideri portare avanti dei nuovi progetti ma attenzione alle spese, ultimamente hai le mani bucate!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi cerca di non esagerare e fai solo lo stretto necessario, altrimenti potresti arrivare a casa stremato e scaricare il malumore sul partner.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi potrebbero esserci dei battibecchi in famiglia, cerchi di farti scivolare le cose addosso e vai avanti per la tua strada.

Oroscopo Branko Acquario: Stelle interessanti per coloro che hanno da poco ridefinito i termini di un’attività! Hai voglia di metterti in gioco e l’impegno sarà premiato.

Oroscopo Branko Pesci: È un cielo che parla d’amore, se sei solo guardati attorno! Sarebbe davvero un peccato sprecare il tuo incredibile charme.