Oroscopo Branko 24 settembre 2022: le previsioni di sabato (amore e lavoro)

Oroscopo Branko sabato 24 settembre 2022. Siamo finalmente arrivati a sabato, il tempo vola e anche questa settimana, la penultima di settembre, è quasi giunta al capolinea. Non ci resta, dunque, che vivere questo fine settimana settembrino che, dal punto di vista meteorologico, sarà nero: pioverà su gran parte dell’Italia. Ma il sole ognuno di noi ce lo deve avere dentro. Come andrà la giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei di buon umore, sei felice, ma hai anche bisogno di prenderti una pausa e ascoltare di più il tuo corpo. Occhio ai crampi, meglio fare una dieta giusta ed equilibrata!

‎Oroscopo Branko Toro: Cerca di mantenere la calma perché la fretta non è mai l’arma giusta e vincente. Anzi con la fretta potresti fare dei danni. Meglio essere prudenti, anche a tavola e per quanto riguarda la dieta!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Tutto è un po’ in subbuglio, devi cercare di trovare un equilibrio. Ma nell’ultimo periodo ti risulta difficile: prima o poi vedrai la luce!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei un po’ preoccupato perché sei in confusione e non sai come agire. Lo stress si fa sentire, tutto attorno a te va troppo veloce: cerca di prenderti del tempo e di riposare un po’, ne hai bisogno!

Oroscopo Branko Leone: Sei ottimista e questo atteggiamento ti aiuta. La fortuna è dalla tua parte, ma devi cercare di continuare così perché la strada è quella giusta!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi riuscirai a risolvere i conflitti e a superare tutti gli ostacoli. Devi essere fiero e orgoglioso di te stesso. Poi, però, cerca anche di riposare un po’ perché la stanchezza si fa sentire!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Le buone notizie sono all’orizzonte: cerca di mantenere la calma, di pianificare tutto e capire cosa c’è che non va nella tua dieta. Solo così riuscirai a risolvere tutti i tuoi problemi. E ad andare avanti!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei realista, hai i piedi ben saldi a terra e sai come agire. Ma ricorda che a ogni azione corrisponde una reazione, quindi cerca di fare tutto con calma. E rifletti un po’ di più!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Forse hai trascurato qualcuno, non ti sei preso cura di una persona come avresti dovuto. E questo potrebbe essere un problema. Cerca di rallentare un po’ i ritmi, di trovare il giusto equilibrio!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Il cielo promette bene: finalmente sei sereno e hai chiuso col dolore del passato. Hai tanto da fare, ma devi mantenere la calma: gli accordi sono favoriti per risolvere i problemi!

Oroscopo Branko Acquario: Sei leggero, felice, allegro e chi ti sta attorno ti stima anche per questo. Cerca di ritrovare la calma e tutto andrà bene!

Oroscopo Branko Pesci: In amore devi essere prudente perché le discussioni sono dietro l’angolo. Meglio riflettere un po’ di più, contare fino a dieci prima di prendere una decisione!