Oroscopo Branko 25 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 25 luglio 2022. Inizia una nuova settimana, l’ultima del mese di luglio perché poi non ci resta che dare il benvenuto ad agosto. Ma non siete curiosi di sapere come andrà? E cosa accadrà in questo caldo lunedì? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi tutto procederà a gonfie vele e sei finalmente pronto ad allargare le tue conoscenze. Ottima la forma fisica, però sei un po’ stanco e quindi dovresti riposare di più!

Oroscopo Branko Toro: Occhio alle polemiche perché ce ne saranno tante, sia sul lavoro che in famiglia. Tu, però, sarai in grado di calmare tutti perché sai come fare per trovare dei compromessi!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi non riuscirai a stare zitto e sentirai quasi l’esigenza di dire tutto quello che pensi. Bene la forma fisica, ma occhio agli eccessi in tavola perché sei goloso e stravedi per i dolci!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei molto concentrato e farai di tutto per tenere ben saldo l’equilibrio. Vorresti seguire l’istinto, ma è meglio contare fino a 10!

Oroscopo Branko Leone: Continua così, stai andando nella strada giusta. Forse, però, senti la necessità di dare una svolta alla tua vita, di cambiare aria. Che ne dici di organizzare qualche giorno fuori?

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei ottimista, positivo, carico di energia. E tutto sta procedendo alla grande. Unico consiglio: cerca di riposare di più!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei spensierato, non hai tanti problemi. Occhio, però, alla dieta: meglio eliminare le cattive abitudini e seguire un’alimentazione corretta!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai capito i tuoi sbagli e ora sei in grado di andare avanti, rimettendo tutte le cose al loro posto. Bene così! Non è detto che ogni male viene per nuocere!

Oroscopo Branko Sagittario: Chi ti sta vicino ti vuole bene, quindi devi circondarti di questo affetto e goderti questa giornata. Solo così riuscirai a ricaricare le batterie!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi riuscirai a fare da paciere, a trovare un compromesso senza troppo problemi. Che ne dici però di dedicare un po’ di tempo a te stesso?

Oroscopo Branko Acquario: È arrivato il momento cruciale, quello di prendere delle decisioni. Sei pronto a tutto, ma hai anche assoluto bisogno di una vacanza!

Oroscopo Branko Pesci: Sei molto concentrato sulla tua vita, sui tuoi obiettivi. E le soddisfazioni, così come i guadagni, sono dietro l’angolo. Continua così!