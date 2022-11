Oroscopo Branko 25 novembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko venerdì 25 novembre 2022. Oggi è venerdì e l’arrivo del weekend ha le ore contate. Tra un impegno e l’altro anche novembre sta giungendo al termine e tra pochi giorni saremo pronti a dare il benvenuto a dicembre. Oggi è venerdì e come al solito gli impegni di studio e lavoro riempiono e scandiscono la nostra giornata! Tuttavia, scommetto che prima di rimettervi alla scrivania o sui libri siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni maggiormente fortunati di questo mercoledì! Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Scopriamo tutto insieme alle previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko 25 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Quest’oggi potresti risentire di un po’ di stanchezza, cerca di fare lo stretto indispensabile e rimanda a domani le questioni di responsabilità.

‎Oroscopo Branko Toro: L’amore richiede maggiore attenzione, alle volte il partner è distante e questo ti crea qualche turbamento.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Giornata interessante per chiarire i contorni di un rapporto, attenzione però a non tenere il piede in due scarpe!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Bello questo cielo per i single del segno, se hai da poco conosciuto una persona carina non avere paura di lasciarti andare.

Oroscopo Branko Leone: Oggi sul lavoro potrebbero registrarsi dei ritardi, dunque, non spazientirti se le cose non vanno esattamente nel verso desiderato.

Oroscopo Branko Vergine: Se ti interessa una persona cosa stai aspettando per farti avanti? Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Quella di oggi è una giornata un po’ agitata, la stanchezza sul lavoro si fa sentire, cerca di non riversare i malumori sul partner. Recupero da domani.

Oroscopo Branko Scorpione: Bello questo cielo per i single, il tuo fascino non passerà inosservato e non escludo la possibilità di fare qualche incontro interessante.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi le cose potrebbero subire dei rallentamenti, cerca di non perdere la pazienza e analizza la situazione da un punto di vista diverso.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore hai finalmente trovato un certo equilibrio, una certa serenità. Perché non organizzi qualcosa di piacevole con il partner durante questo fine settimana?

Oroscopo Branko Acquario: Hai voglia di metterti alla prova anche in ambiti professionali diversi dal solito, favoriti i liberi professionisti. Le collaborazioni nate da poco hanno una marcia i n più.

Oroscopo Branko Pesci: Il cielo della fine di novembre resta ancora un po’ nervoso ma dal 6 dicembre si cambia marcia, in arrivo progetti importanti in vista dei prossimi mesi.