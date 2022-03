Oroscopo Branko 26 marzo 2022: le previsioni per la giornata di sabato

Oroscopo Branko 26 marzo 2022. Bene, finalmente siamo arrivati a sabato, l’ultimo di questo mese di marzo. Che sembrava lunghissimo e che, invece, è già quasi terminato. Avete idee e progetti per il fine settimana? Sarà all’insegna del relax o non riuscirete a staccare dal lavoro e dalla quotidianità di tutti i giorni? E l’amore, ora che ci avviciniamo alla bella stagione, promette grandi cose? Il cielo sorride a tutti o ci saranno segni meno fortunati, che dovranno fare i conti con un bel po’ di ostacoli da superare? Non ci resta che fare tutte queste domande all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: E’ sabato e oggi bisogna staccare un po’ dalla quotidianità di tutti i giorni. Lo so, ti risulta difficile, non riesci a lasciarti andare e ad essere spensierato. Ma sbagli: devi rilassarti, poi avrai tempo per pensare ai problemi!

Oroscopo Branko Toro: A volte non riesci a stare zitto, parli troppo e lo fai con troppa enfasi. In amore, però, devi mantenere la calma e non devi avere paura: segui la tua strada, i tuoi obiettivi e non sbaglierai!

Oroscopo Branko Gemelli: Sul lavoro oggi dovrai fare i conti con qualche piccolo fastidio perché forse c’è chi pretende troppo da te. Mantieni la calma e prova ad aprirti al cambiamento: non essere pauroso, non pensare al giudizio degli altri!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Stai cercando con tutte le tue forze il lato positivo e sei alla disperata ricerca della verità. Cerca di valutare (e con calma) tutte le possibilità e le opportunità, poi potrai fare una scelta, che sarà determinante nella tua vita!

Oroscopo Branko Leone: Oggi devi circondarti di persone che ti vogliono bene, specialmente in serata. Cerca di esprimere quello che pensi, fallo liberamente: senza paura, ora puoi contare sulla stima e la fiducia degli altri!

Oroscopo Branko Vergine: Hai le idee chiare, sai bene come agire, ma sei un po’ nervoso nell’ultimo periodo. Cerca di mantenere la calma, non puoi prenderti a cuore troppe situazioni!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei un po’ ansioso, non riesci a mantenere la calma e a tenere l’equilibrio. Che ne pensi di dare una svolta alla tua vita? Forse il cambiamento è la chiave giusta!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sai bene quello che vuoi, sai come comportarti, ma non riesci a trovare una soluzione giusta ai tuoi problemi. Forse hai troppe responsabilità e stai pensando sempre meno all’amore, sbagliando!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai delle idee, alcune anche valide, ma devi trovare il tempo per metterle in pratica. Non puoi scendere a compromessi con tutti nella vita, mantieni la calma e non sprecare energia!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ti senti escluso e messo da parte? Ora non hai il momento per pensare a questo, devi agire e rimediare ai tuoi errori per non ripeterli in più!

Oroscopo Branko Acquario: Tu ami divertirti, ma sai anche che il piacere viene dopo il dovere. E ora hai troppi impegni da portare avanti e non puoi più scappare: sì, la tua vita è frenetica, ma presto arriverà la calma!

Oroscopo Branko Pesci: Sei sincero, leale, onesto e chi ti sta attorno lo sa bene. Non hai mai paura a metterci la faccia, sai sempre come aiutare e sei in grado di supportare chi ne ha bisogno. Odi l’ipocrisia e non sopporti le bugie, oggi più che mai!