Oroscopo Branko 26 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko sabato 26 novembre 2022. Oggi è sabato e il fine settimana può dirsi finalmente arrivato! Accantonati gli impegni di studio e lavoro, quali sono i vostri programmi della giornata? Complice il maltempo, molti preferiranno restare al caldo tra le mura domestiche, non prima però di aver svelato cos’hanno in serbo per voi le stelle! Scommetto infatti che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni maggiormente fortunati di questo mercoledì! Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Scopriamo tutto insieme alle previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko 26 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: La giornata è positiva, ti lascerei andare alla pace domestiche senza opporre resistenza. Unico neo le finanze, attenzione alle spese.

‎Oroscopo Branko Toro: Stelle interessanti per l’amore, se ti interessa una persona cosa stai aspettando per farti avanti? Novità in arrivo sul lavoro.

‎Oroscopo Branko Gemelli: È un cielo che invita alla prudenza, se hai un accordo in stand by valuta con attenzione tutte le proposte e non prendere decisioni affrettate.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi l’umore è altalenante, se con il partner c’è qualcosa che non va meglio essere chiari piuttosto che puntare i piedi o mettere il muso.

Oroscopo Branko Leone: La giornata procede a rilento, cerca di essere maggiormente tollerante e non perdere la pazienza se le cose non vanno esattamente nel verso desiderato.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle interessanti per l’amore, se sei single faresti bene a guardarti attorno! Sul lavoro una tua proposta potrebbe trovare accoglimento.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: C’è un po’ di tensione nell’aria quest’oggi, Onde evitare malintesi, cerca di fare solo lo stretto indispensabile, recupero da domani.

Oroscopo Branko Scorpione: Se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Potresti rimanere piacevolmente sorpreso, sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Sagittario: Stelle interessanti per chi desidera mettersi in gioco, se hai da poco ricevuto una proposta valuta attentamente i pro e i contro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente con il partner hai ritrovato una certa serenità! Perché non approfitti di questo weekend per organizzare qualcosa di piacevole?

Oroscopo Branko Acquario: È un cielo che parla d’amore, se hai la persona giusta al tuo fianco non escudo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante da qui ai prossimi mesi.

Oroscopo Branko Pesci: La fine del mese segna come una sorta di liberazione dai pesi che ti hanno attanagliato nel corso delle ultime settimane, i primi giorni di dicembre saranno importanti.