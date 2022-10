Oroscopo Branko 26 ottobre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 26 ottobre 2022. Oggi è mercoledì e un’altra giornata del mese di ottobre sta per partire! Siamo già a metà settimana e il sentore del weekend inizia a fare capolino nei nostri pensieri, rendendo il passare del tempo senz’altro più dolce e piacevole. Come sempre gli impegni lavorativi e di studio non mancano ma sono certa che prima di addensarvi nella quotidiana routine non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e cosa avranno in serbo per voi le stelle! L’amore sarà protagonista? Sul lavoro ci saranno belle novità e opportunità? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Bello questo cielo per i nuovi amori, potresti scoprire delle emozioni che erano sopite da tempo. Novità in arrivo anche sul lavoro, sii ricettivo.

‎Oroscopo Branko Toro: È un cielo che invita ad essere prudente quello di oggi, attenzione agli accordi ma soprattutto non tenere il piede in due scarpe.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo interessante per i creativi, sei un fiume in piena di idee e quest’oggi il tuo talento non passerà inosservato.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: In amore oggi ci vuole un po’ di pazienza, cerca di non prendere le cose troppo di petto ma analizza la situazione da punti di vista diversi.

Oroscopo Branko Leone: Bella questa grinta, gli altri ti vedranno sotto una positiva luce e saranno ben lieti di conquistarsi i tuoi favori.

Oroscopo Branko Vergine: È un cielo un po’ agitato quello di oggi, se sul lavoro c’è qualcosa che non va fai presente chiaramente il tuo punto di vista.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stelle intriganti per i sentimenti, se ti interessa una persona perché non provarci? Belle novità in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante per i nuovi accordi, se un progetto è rimasto in sospeso è arrivato il momento di mettere le mani in pasta e concretizzare un’idea che potrebbe rivelarsi preziosa.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Stelle interessanti per chi desidera sperimenti e mettersi in gioco anche in contesti diversi dal proprio. Momento positivo anche per il cuore.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi potresti perdere facilmente la pazienza, prima di esporti conta fino a dieci altrimenti rischi di offendere la sensibilità altrui.

Oroscopo Branko Acquario: Stelle interessanti per coloro che desiderano mettere nero su bianco i contorni di un accorso, è il momento di agire. Bel cielo anche per l’amore, favorite le coppie di lunga data.

Oroscopo Branko Pesci: L’amore richiede pazienza e tu, alle volte, ti intestardisci su persone che non meritano le tue attenzioni. Buon recupero sul lavoro.