Oroscopo Branko 27 luglio 2022: le previsioni segno per segno di mercoledì

Oroscopo Branko mercoledì 27 luglio 2022. Inizia una nuova settimana, l’ultima del mese di luglio perché poi non ci resta che dare il benvenuto ad agosto. Ma non siete curiosi di sapere come andrà? E cosa accadrà in questo caldo mercoledì? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: giorni matti per l’amore, l’instabilità governa i vostri sentimenti, cercate di fare chiarezza e non strafate sul lavoro.

Oroscopo Branko Toro: questa Luna arriva proprio in un momento giusto, è il momento di darsi da fare e risvegliare l’animo.

Oroscopo Branko Gemelli: la quiete non fa per voi, siete sempre alla ricerca di nuove avventure. Sul lavoro, però, cercate di essere più costanti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: la mattinata sarà all’insegna del buon umore, questo farà bene a voi e al vostro partner. Lavoro fiacco, ma non perdete la concentrazione.

Oroscopo Branko Leone: il fine settimana è ancora lontano, tenete duro e resistete. Qualche discussione con il partner nel pomeriggio.

Oroscopo Branko Vergine: cosa inventare per le vacanze? Siate voi stessi e partite anche senza meta, purché vi disfiate delle vostre preoccupazioni.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: la Luna non è proprio dalla vostra parte, in compenso Giove in transito aiuterà gli affari e il lavoro.

Oroscopo Branko Scorpione: c’è qualcosa che non va nella coppia, magari dovreste parlare di più. Il lavoro procede benone, tra poco avrete delle belle soddisfazioni.

Oroscopo Branko Sagittario: i sentimenti sono un po’ offuscati in questo periodo, forse dovete fare chiarezza con il vostro partner. Nuove opportunità di lavoro in vista grazie a Giove in transito.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: sentite di dover cambiare qualcosa nella vostra vita, cercate di capire cosa. Dall’anno prossimo nuove soddisfazioni per i lavoratori autonomi.

Oroscopo Branko Acquario: le novità vi stanno strette, ma dovrete imparare a conviverci, mentre il lavoro prosegue pacato come sempre.

Oroscopo Branko Pesci: state lottando per trovare la vostra stabilità, tenete duro. Amore e lavoro, entrambi variabili pazze in questo periodo.