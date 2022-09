Oroscopo Branko 27 settembre 2022: le previsioni di martedì segno per segno

Oroscopo Branko martedì 27 settembre 2022. Siamo agli sgoccioli, ultimo martedì di settembre. Una nuova settimana è iniziata, il weekend è alle spalle e ora non ci resta che riprendere in mano la quotidianità di sempre, tra impegni, responsabilità, progetti e incombenze. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata anche sul fronte sentimentale, oltre che lavorativo? Ci saranno segni più fortunati di altri, qualcuno che incontrerà una persona speciale e si lascerà andare alla passione? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Devi rallentare un po’ i ritmi perché hai bisogno di riposare, di dedicare un po’ di tempo a te stesso. Cerca di fare chiarezza nel tuo cuore e nella tua testa: devi ricaricare le energie prima di ricominciare!

‎Oroscopo Branko Toro: Favoriti gli incontri e i rapporti con gli altri. Cerca, però, di fare più sport e di seguire una dieta equilibrata: hai bisogno di ritrovare il giusto equilibrio!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei un po’ distratto, anche sul lavoro e questo potrebbe portare con sé dei problemini. Sei stanco, stressato, che ne dici di prenderti un giorno di pausa?

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Le idee ci sono, non ti mancano e stai già pensando al futuro. Cerca, però, di fare tutto con calma perché la fretta non è mai la giusta alleata: devi riflettere!

Oroscopo Branko Leone: Lasciati andare all’emozione, alla passione: tutto attorno a te ti sorride. Devi solo riposarti un po’, magari dedicando un’intera giornata a te stesso!

Oroscopo Branko Vergine: Hai bisogno di scappare, la quotidianità di sempre ti sta stretta e vuoi dare una svolta alla tua vita. Con calma, le nuove esperienze busseranno alla tua porta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Chi ti sta vicino ti stima, ti ama e l’amicizia per te è fondamentale. Cerca di non discutere e di alimentare polemiche inutili!

Oroscopo Branko Scorpione: Devi fare chiarezza in famiglia: se ci sono stati dei litigi devi dire la tua. Non essere impaziente, però: tutto, prima o poi, si risolverà!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Devi scoprirti un po’ di più, a volte hai l’impressione che non conosci te stesso. E questo non va bene. La forma fisica è buona, ma devi recuperare un po’ di energie per affrontare al meglio la settimana!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi vuoi renderti utile in qualcosa, soprattutto sul lavoro. Presto, tra l’altro, tutti gli sforzi verranno ripagati: devi solo riposare un po’ di più!

Oroscopo Branko Acquario: Sei energico, allegro, finalmente con questo stato d’animo riuscirai a superare tutti gli ostacoli. E a trovare soluzioni ai problemi!

Oroscopo Branko Pesci: Cerca di andare oltre le apparenze, di non giudicare un libro dalla copertina. Lasciati sorprendere. Occhio, però, alla salute: hai, forse, bisogno di fare più attività fisica e di mangiare sano!