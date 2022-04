Oroscopo Branko 28 aprile: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 28 aprile 2022. Siamo già a giovedì e il weekend si avvicina. Come sta andando questa settimana di studio o lavoro? Cosa ci riserveranno le stelle in questo gioioso giovedì? Quali segni inizieranno con il piede giusto? E come andranno gli ‘affari di cuore’? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata parte con il piede giusto, sei molto ricettivo! Attenzione però a non cascare in inutili polemiche.

Oroscopo Branko Toro: Sei una persona molto riflessiva ma oggi potresti perdere le staffe! Conta fino a 10 prima di esprimerti.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi il tuo umore è altalenante, ultimamente ti stai impegnando molto ma hai come l’impressione di non essere apprezzato.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei molto attento alle attenzioni degli altri e potresti avere qualcosa da ridere sul comportamento di una persona cara.

Oroscopo Branko Leone: Sei una persona determinata, sai cosa vuoi e come raggiungerlo! Tuttavia alle volte senti l’esigenza di ottenere l’approvazione altrui.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei pensieroso, dei piccoli screzi con il partner influiscono sul tuo umore. Recupero a partire dalla serata.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi la tua cerchia ti troverà particolarmente interessante, se hai una richiesta da fare è il momento giusto per inoltrarla.

Oroscopo Branko Scorpione: Il tuo è un segno molto profondo e questo ti spinge a scavare a fondo nella cose. Attenzione però a non essere eccessivamente meticolosi.

Oroscopo Branko Sagittario: La stanchezza sul lavoro si fa sentire ma alla fine i tuoi sforzi verranno ricompensati. Cerca di staccare la spina con una bella passeggiata

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei un po’ nervoso: ci sono cose in famiglia che proprio non riesci a digerire. Cerca diessere maggiormente tollerante.

Oroscopo Branko Acquario: Sei una persona molto creatività e questa dote ti sarà molto preziosa sul lavoro, favoriti i liberi professionisti.

Oroscopo Branko Pesci: Alle volte sei un po’ pensieroso, devi dare maggiore concretezza ai tuoi progetti. In questo periodo le stelle ti proteggono ma anche tu devi metterci del tuo!