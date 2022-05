Oroscopo Branko 28 maggio: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko sabato 28 maggio 2022. Finalmente ci siamo, è sabato ed anche questa settimana siamo giunti incolumi al weekend! Come andrà questa giornata? Bisogna tenere sempre gli occhi aperti perché ogni momento può rappresentare potenzialmente una svolta nella vita. A dirlo è il nostro caro astrologo Branko, vediamo insieme le sue previsioni.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Hai una bella energia oggi, approfitta del fine settimana per organizzare qualcosa di piacevole con il partner!

Oroscopo Branko Toro: Non lasciare che qualche pensiero di troppo rovini questa meravigliosa giornata, concediti un po’ di relax all’aria aperta!

Oroscopo Branko Gemelli: Hai davvero molti assi nella manica da poter giocare ma è bene anche riposarsi. Approfitta del weekend per staccare la spina!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La tua sensibilità ti fa vedere lontano ma attenzione a non prendere le cose troppo di petto, potrebbe rivelarsi controproducente.

Oroscopo Branko Leone: Sei molto determinato e questa dote è particolarmente apprezzata sul lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Vergine: Buon momento per coltivare delle nuove relazioni, mettiti in gioco e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai una personalità decisamente equilibrata ma a volte perdi facilmente la pazienza, cerca di non esagerare per delle sciocchezze.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei protagonista, il tuo charme non passerà inosservato e gli altri saranno ben contenti di trascorrere del tempo con te.

Oroscopo Branko Sagittario: La giornata parte con il piede giusto: hai una grande voglia di fare e questo ti regala una grinta davvero invidiabile!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: È come se non riuscissi a venire a capo di un problema, ultimamente sei un po’ pensieroso. Approfitta del weekend per staccare la spina.

Oroscopo Branko Acquario: La creatività resta la tua arma vincente, se lavori anche nei festivi potresti portare a casa delle belle soddisfazioni.

Oroscopo Branko Pesci: Ogni tanto ti lasci prendere dallo sconforto ma in un brillante periodo non c’è tempo per indugiare, fatti coraggio ed agisci!