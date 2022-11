Oroscopo Branko 28 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 28 novembre 2022. Oggi è lunedì e il mese di novembre è agli sgoccioli. Il freddo incomincia a farsi sentire e la mattina è difficile prendere il ritmo e stare al passo con i numerosi impegni lavorativi e di studio. Tuttavia con un buon caffè la giornata parte decisamente nel migliore dei modi. Prima di lasciarvi ai vostri impegni, non siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle? Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 28 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: La giornata di oggi procede a rallentatore, attenzione a qualche battibecco di troppo sul lavoro. Recupero già da questa sera.

‎Oroscopo Branko Toro: C’è nell’aria un vento di novità, se hai in cantiere un nuovo progetto leggi attentamente le clausole e fatti consigliare da un esperto.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei distratto, possibili rallentamenti sul lavoro. Cerca di non perdere di vista l’obiettivo e prosegui dritto per la tua strada.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Bello questo cielo per i single del segno! Sicuro che dietro un’amicizia non ci sia in realtà qualcosa di più?

Oroscopo Branko Leone: Oggi potresti attirarti le ire di qualcuno, attenzione alle parole, prima di esporti conta fino a dieci.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante per fare rete e ampliare le proprie conoscenze, se sei solo faresti bene a guardarti attorno!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi potresti fare una piacevole conoscenza, non chiuderti in casa. In arrivo interessanti novità sul lavoro.

Oroscopo Branko Scorpione: La giornata parte in modo positivo, chi ti sta attorno invidierà la tua grinta e sarà lieto di far parte della tua cerchia.

Oroscopo Branko Sagittario: Attenzione alle discussioni quest’oggi, ultimamente basta un niente per farti innervosire! Misura le parole altrimenti potresti ferire la sensibilità altrui.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Se con il partner c’è qualcosa che non va non tergiversare e sii chiaro, l’onestà paga sempre.

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante per chi desidera mettersi in gioco ma attenzione ai termini di un accordo. Favoriti i contatti con altre città!

Oroscopo Branko Pesci: Queste giornate restano ancora un po’ tese ma a partire dal 6 di dicembre ci sarà un netto recupero!