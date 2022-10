Oroscopo Branko 28 ottobre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 28 ottobre 2022. Oggi è venerdì e anche il mese di ottobre sta per giungere al termine. Come sta andando a lavoro? E con lo studio? Finalmente il weekend sta per scoccare e molti di voi diranno addio, almeno per diverse ore, agli impegni lavorativi pronti per godersi un po’ di sano relax. Scommetto, tuttavia, che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e cosa avranno in serbo per voi le stelle! L’amore sarà protagonista? Sul lavoro ci saranno belle novità e opportunità? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata va a rallentatore dunque non spazientirti se non tutto fila lascio come desideri. Recupero da questa sera.

‎Oroscopo Branko Toro: Il lavoro ultimamente ti assorbe, hai tante cose da fare e forse non stai dedicando il giusto spazio all’amore.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo interessante per i sentimenti, chi è solo farebbe bene a guardarsi intorno. Sul lavoro favoriti i contatti con nuove città.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stelle decisamente intriganti per l’amore! Se hai da poco conosciuto una persona carina non fartela scappare.

Oroscopo Branko Leone: È un cielo che invita alla prudenza. Se ci recente ci sono stati degli screzi con il partner quest’oggi cerca la via del dialogo.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle interessanti per coloro che desiderano mettersi in gioco e perché no, sperimentare nuovi ruoli all’interno del consueto contesto lavorativo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di non dare adito ad inutili polemiche quest’oggi. Alle volte ti piace stuzzicare ma non tutti accolgono di buon grado questa tua modalità di relazione.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante per chi vuole intraprendere una nuova collaborazione, favoriti i contatti con altre città.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Sono stelle un po’ nervose quelle di oggi. A lavoro ci sono tante cose da fare e la sera torni a casa stanco.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Rispetto a qualche settimana fa la serenità è tornata a fare capolino nella tua vita. Perché questa sera non organizzi qualcosa di piacevole con il partner?

Oroscopo Branko Acquario: Cielo che favorisce i creativi, se hai per le mani un progetto definisci bene tutte le clausole. Attenzione alle spese.

Oroscopo Branko Pesci: Bello questo cielo per l’amore! Tornerai, finalmente, a provare delle emozioni autentiche, chissà che un’amicizia in realtà non si riveli qualcosa di più.