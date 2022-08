Oroscopo Branko 29 agosto 2022: le previsioni di lunedì segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 29 agosto 2022. Buon inizio settimana a tutti. Oggi è lunedì, sicuramente più triste perché molti, dopo le ferie, ritorneranno al lavoro e riprenderanno in mano la quotidianità di sempre, ora che si avvicina il mese di settembre. Ultimi giorni di agosto e una nuova settimana da vivere. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Bene, la settimana inizia all’insegna della positività. Sono favoriti i nuovi incontri, ma senti anche la necessità di staccare la spina e ricaricare un po’ le batterie prima di ricominciare!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei stanco, hai voglia di trascorrere del tempo a casa, circondato dai tuoi affetti. Finalmente, però, hai ritrovato l’equilibrio, quello che fino a poco fa ti sembrava impossibile!

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Cerca di non trovare giustificazioni a tutto: devi essere libero di dire e fare quello che vuoi. Occhio alla dieta: basta con le cattive abitudini, tra poco inizia settembre. E, di conseguenza, inizia la routine di sempre!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Bene i nuovi legami, la fortuna è con te. Cerca, però, di non perdere tempo con le discussioni inutili perché ti portano via solo del tempo prezioso!

Oroscopo Branko Leone: Cerca di essere paziente perché la fretta non è mai la giusta alleata. Sei in ottima forma fisica e tutto procede al meglio: approfitta di questo momento!

Oroscopo Branko Vergine: Meglio evitare le discussioni: sei più impulsivo del solito e questa oggi non sarà certo una carta vincente. Occhio alla dieta: meglio bere di più!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bene, oggi la giornata inizia con il piede giusto. Sei sereno, ottimista, fiducioso nei confronti degli altri. L’unica pecca? La dieta. Devi fare più attenzione e mangiare sano!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Sei orgoglioso, fiero di te. D’altra parte, hai raggiunto tanti traguardi e le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Ora, però, hai bisogno di riposarti un po’: te lo meriti!

‎Oroscopo Branko Sagittario: L’iniziativa non ti manca, hai tante idee che ti frullano per la testa. Non scoraggiarti: devi seguire la tua strada e solo così riuscirai a vincere!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Buone notizie in arrivo. Forza, ora anche per te sta per arrivare un momento d’oro: hai bisogno di riposarti e di trovare il giusto equilibrio prima di ripartire!

Oroscopo Branko Acquario: Prima di iniziare dei progetti e pensare al futuro devi essere certo di una cosa, capire se sei in grado di portare tutto a termine. Mercurio è con te, ma cerca di non arrabbiarti inutilmente!

Oroscopo Branko Pesci: Tu vuoi essere libero, spensierato. E oggi, forse, è meglio rimandare ogni discussione, ogni decisione. Dedica questa giornata al totale relax: ne hai bisogno e te lo meriti davvero dopo tutti i sacrifici!