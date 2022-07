Oroscopo Branko 29 Luglio 2022: le previsioni segno per segno di venerdì

Oroscopo Branko venerdì 29 luglio 2022. Eccoci, siamo a venerdì. L’ultimo del mese di luglio perché poi non ci resta che dare il benvenuto ad agosto. Ma non siete curiosi di sapere come andrà? E cosa accadrà in questo caldo mercoledì? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: In questa giornata l’umore è altalenante, cerca di non alimentare inutili polemiche e conta fino a 10 prima di esporti.

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per i sentimenti. Se ti interessa una persona non esitare a farti avanti, potresti ricevere delle positive conferme.

Oroscopo Branko Gemelli: Cielo che favorisce i creativi, se hai in corso una trattativa non tergiversare e chiudila entro la prossima settimana.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che parla d’amore, sei una persona affettuosa e quest’oggi potresti essere oggetto di sentimenti travolgenti.

Oroscopo Branko Leone: L’impegno sul lavoro è costante e la fatica si fa sentire ma la passione che ti anima riesce a far passare in secondo piano ogni malumore.

Oroscopo Branko Vergine: Alle volte risulti eccessivamente attento ai dettagli e qualcuno oggi potrebbe farti notare alcune cose che non vanno nel tuo modo di relazionarti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Se sei in coppia da tempo non escludo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante o di ufficializzare l’unione, novità in arrivo.

Oroscopo Branko Scorpione: Sei un fedele supporto per una persona a te cara che adesso ha bisogno del sostegno di un amico sei un amico sincero e fidato.

Oroscopo Branko Sagittario: Giornata che parte con qualche perplessità, se hai qualcosa da dire al partner non esitare. Ricorda che la sincerità è uno dei migliori alleati della coppia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cielo importante per i sentimenti, ultimamente è come se ti fossi liberato ti un peso e sei più carico che mai!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi hai una bella grinta, gli altri ti guarderanno ammaliati e non potranno fare a meno ti starti vicino, risulterai letteralmente irresistibile!

Oroscopo Branko Pesci: È un cielo che parla d’amore, se ti interessa una persona non avere remore e dichiarale i tuoi sentimenti. Favorite le intuizioni.