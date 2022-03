Oroscopo Branko 29 marzo 2022: tutte le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko 29 marzo 2022. Ultimo martedì del mese di marzo, che sembrava lungo e interminabile. E invece, il tempo corre e vola e presto daremo il benvenuto ad aprile, quindi alla bella stagione che è ormai alle porte. La settimana sta procedendo (e speriamo bene), ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Sul lavoro ci saranno problemi e ostacoli da superare o tutto filerà liscio come l’olio? E la sfera sentimentale promette grandi cose? Chiediamo tutti all’astrologo Branko, che non ci deluderà con le sue previsioni puntuali!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Sul lavoro oggi sei un po’ ossessivo, puntiglioso, quasi maniacale: stai facendo di tutto, stai organizzando nei minimi dettagli la tua vita. E i tuoi progetti e presto le soddisfazioni arriveranno. Occhio alla routine e alla quotidianità, ti sta stretto tutto e hai bisogno di evadere!

Oroscopo Branko Toro: Oggi lavorerai (e anche tanto), così avrai modo di dimostrare a tutti quanto vali. Sei produttivo, ma le congratulazioni e i complimenti arriveranno in un secondo momento: tempo al tempo!

Oroscopo Branko Gemelli: Vuoi dimostrare il tuo affetto a una persona che ami? Bene, cerca di lasciarti andare alle grandi emozioni. Non essere ambiguo e criptico: meglio essere sinceri e veri, anche e soprattutto in amore!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi un incontro speciale, anche solo con un amico, ti aiuterà a risollevare l’autostima. Chi ti sta attorno ha molta fiducia in te: sei tu che sei un po’ diffidente e pensi sempre al peggio. Basta: devi essere positivo!

Oroscopo Branko Leone: Hai degli obiettivi, ma hai l’impressione che stai perdendo tempo. Cerca di seguire il tuo istinto e di trovare un equilibrio: presto arriveranno soddisfazioni e farai importanti passi in avanti!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei molto creativo, più del solito, ma devi cercare di mettere da parte le responsabilità. La fortuna è dalla tua, cerca di lasciarti andare alle emozioni e di tagliare i ponti con la quotidianità di sempre!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Il periodo in cui ti trovi è molto importante, ma non accetti i consigli di nessuno. Stai mettendo delle barriere, ma attenzione perché così potresti ferire una persona che ti vuole bene!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi ti toccherà fare i conti con una persona testarda e non sarà così facile. Dal punto di vista emotivo, vorresti lasciarti andare: occhio, però, alle discussioni in amicizia. Anche solo un piccolo malinteso potrebbe scombussolare i tuoi progetti!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi avrai qualche difficoltà a lavorare in gruppo perché non sai come conciliare i pensieri di tutti. Hai tante iniziative, ma sei anche stanco di occuparti sempre di tutto. Non senti l’appoggio di nessuno!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sai bene quello che vuoi, hai le idee chiare, ma cerca di non essere frettoloso o di farti trasportare dall’entusiasmo. Tutto va bene, ma i problemi sono dietro l’angolo e presto ti renderai conto di avere, forse, troppe responsabilità che non ti spettano!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei in ottima forma, il cielo ti sorride e tutto procede a gonfie vele. Hai finalmente trovato un ottimo equilibrio, ma hai anche dei dubbi: cerca di non sprecare energia utile per capire come muoverti!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi la Luna ti aiuterà a tornare nella realtà, a stare con i piedi per terra. Non avrai difficoltà a dire quello che pensi, ti lascerai andare alle grandi emozioni: cerca di selezionare le persone che hai attorno, non puoi confidarti con tutti!