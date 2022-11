Oroscopo Branko 29 novembre 2022: quali sono i segni fortunati di oggi

Oroscopo Branko martedì 29 novembre 2022. La settimana ha preso il via da poco, siamo a martedì e il mese di novembre sta per giungere al capolinea. Tra pochi giorni, quindi, ci toccherà dare il benvenuto a dicembre, quindi al Natale e alle feste amate da tutti. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri o bisognerà pazientare ancora un po’? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 29 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Il mese di novembre si concluderà all’insegna dei cambiamenti, ma devi mantenere la calma. Oggi dovrai rilassarti perché l’energia scarseggia. Ed è un vero peccato!

‎Oroscopo Branko Toro: Chi ti sta vicino si sente amato, appagato. Ed è soddisfatto. Bene l’amore anche per i single perché oggi gli incontri sono favoriti. E saranno speciali!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di dare la giusta attenzione a chi la merita, senza esagerare. Occhio alla dieta e agli eccessi, devi anche riposare un po’ di più!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei molto più disponibile e in grado di ascoltare gli altri. Il cielo ti sorride, hai energia da vendere e troverai anche il tempo per rilassarti!

Oroscopo Branko Leone: Sei sensibile, energico, determinato. E chi ti sta vicino ti ama. Cerca però di lasciarti andare un po’ di più, di vivere belle emozioni!

Oroscopo Branko Vergine: Ti senti libero, ma devi lasciarti andare all’amore. Sei sereno, energico, ma è meglio non prendere decisioni importanti: devi riflettere bene!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Lasciati andare all’amore: bene le collaborazioni con gli altri, ma devi anche riposarti un po’. Ne hai davvero bisogno!

Oroscopo Branko Scorpione: La fortuna è dalla tua parte, quindi devi lasciarti andare: bene la forma fisica, ma devi stare attento all’alimentazione!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai il senso di giustizia, oggi sei razionale e oggettivo. Ma devi stare attento a dare i giudizi perché potresti fare male, anche con le parole!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Il clima attorno a te è costruttivo, bene il rapporto con gli amici. Il cielo ti sorride anche sul lavoro e la fortuna è dalla tua parte. Vai avanti così!

Oroscopo Branko Acquario: Bene, il cielo ti sorride, ma devi continuare così e devi seguire la tua strada. Hai degli obiettivi? Bene, hai tutte le carte in regola per raggiungerli!

Oroscopo Branko Pesci: Basta con i pettegolezzi, non devi pensare sempre al giudizio degli altri. Occhio agli sbalzi di temperatura: il freddo è arrivato e sei un po’ deboluccio!