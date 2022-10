Oroscopo Branko 29 ottobre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko sabato 29 ottobre 2022. Oggi è sabato e finalmente il weekend è arrivato! C’è chi se ne starà tranquillo tra le mura domestiche, chi ne approfitterà per fare una gita fuori porta e chi, ancora, trascorrerà la giornata in famiglia. Quali sono i vostri programmi per la giornata? Scommetto, tuttavia, che non vedete l’ora di sapere come andrà questo sabato e cosa avranno in serbo per voi le stelle! L’amore sarà protagonista? Sul lavoro ci saranno belle novità e opportunità? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata parte in maniera positiva, hai tante cose da fare ma alla fine i frutti del tuo impegno non tarderanno ad arrivare.

‎Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per le coppie che finalmente possono dirsi maggiormente serene. Perché non organizzare qualcosa di bello assieme?

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo interessante per chi desidera mettere le mani in pasta all’interno di una nuovo progetto. Favoriti i contatti con altre città.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stelle interessanti per l’amore, se di recente hai conosciuto una persona carina non fartela scappare, potresti tornare a vivere delle intense emozioni.

Oroscopo Branko Leone: Cielo un po’ nervoso quello di oggi. Se con il partner ci sono stati dei battibecchi stai lontano dalle polemiche e cerca la strada del dialogo.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi potrebbero esserci dei rallentamenti, pertanto, non arrabbiarti se le cose non vanno esattamente nel verso desiderato. Recupero già da questa sera.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stelle interessanti per l’amore, è giunto il momento di lasciarsi andare alle emozioni! Sicuro che dietro un’amicizia in realtà non si nasconda dell’altro?

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante per le coppie che desiderano mettere in cantiere un progetto importante nel corso dei prossimi mesi. Presta attenzione alle clausole di un accordo.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei facilmente suscettibile, cerca di non infastidirti per delle sciocchezze ma guarda le cose da un punto di vista diverso.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente c’è maggiore serenità in casa! Hai tante cose da fare, è vero ma con l’aiuto del partner ogni incombenza è maggiormente leggera.

Oroscopo Branko Acquario: Stelle interessanti per tutti coloro che da poco hanno intrapreso una nuova attività! Hai voglia di metterti in gioco e di dimostrare il tuo valore!

Oroscopo Branko Pesci: Bel cielo per l’amore, le emozioni tornano, finalmente, a fare capolino nella tua vita! Sul lavoro qualcosa si sta muovendo ma devi avere ancora un po’ di pazienza.