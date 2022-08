Oroscopo Branko 3 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko mercoledì 3 agosto 2022. Oggi è mercoledì e siamo già arrivati alla metà di questa nuova, calda e soleggiata settimana. Agosto è appena cominciato e voi, siete già in vacanza o ancora al lavoro? Ma non indugiamo oltre e vediamo cosa avranno in serbo per noi le stelle oggi. Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Bello questo cielo per i sentimenti! Se hai la persona giusta al tuo fianco è possibile progettare qualcosa di importante entro l’autunno.

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza sul lavoro incomincia a farsi sentire. Dovresti imparare a delegare e fidarti maggiormente dell’operato altrui, così da poterti rilassare anche tu.

Oroscopo Branko Gemelli: In ambito lavorativo le novità non mancano. Se recentemente sei stato coinvolto in un nuovo progetto porta avanti la trattativa ma attenzione ai cavilli burocratici.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Belle queste stelle per chi si vuole bene, il tuo animo sensibile non passerà certo inosservato. Se sei solo, farai bene a guardarti attorno!

Oroscopo Branko Leone: La tua determinazione ti spinge a dare sempre il massimo, cosa che a lavoro è particolarmente apprezzata e ti pone in un’ottima luce con capi e referenti.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle interessanti per chi ha da poco conosciuto una persona. Hai voglia di innamorarti e metterti in gioco, sarà la volta giusta?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Sei decisamente più tranquillo rispetto a qualche giorno fa. Oggi eventuali dissapori verranno svelati alleggerendo ulteriormente il tuo essere.

Oroscopo Branko Scorpione: È un cielo intrigante per il cuore. Se sei single non farti scappare l’occasione di conoscere una persona carina, novità nell’aria.

Oroscopo Branko Sagittario: Se da poco hai iniziato una nuova attività stai ancora sondando il terreno. È come se avessi tagliato i rami secchi e fossi pronto adesso a ripartire da zero più forte che mai.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Stelle interessanti per i nuovi amori, forse dietro un’amicizia in realtà c’è dell’altro. Favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi qualche malumore di troppo potrebbe minare la tua tranquillità, cerca di non alimentare inutili polemiche. Recupero già da questa sera.

Oroscopo Branko Pesci: Cielo decisamente promettente per l’amore. Favoriti i nuovi incontri ma se hai già una persona nel cuore non esitare a mostrarle i tuoi sentimenti.