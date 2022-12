Oroscopo Branko 3 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko sabato 3 dicembre 2022. Eccoci, siamo finalmente arrivati a sabato e per un paio di giorni possiamo staccare la spina dagli impegni lavorativi concedendoci un po’ di meritato relax! Tuttavia, prima di lasciarvi ai vostri oziosi programmi, scommetto che siete senz’altro curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle! Come andrà la giornata sul fronte lavorativo? E su quello sentimentale? Ancora, ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 3 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata parte con una bella grinta, cerca di incanalare quest’energia in progetti che si riveleranno importanti nel corso dei prossimi mesi! In amore, se ti interessa una persona cosa aspetti a dichiararti?

Oroscopo Branko Toro: Stelle intriganti quelle di oggi, se sei solo dovresti cogliere l’occasione per ampliare la tua cerchia di contatti. Chissà che un’amicizia non si riveli in realtà qualcosa di più.

‎Oroscopo Branko Gemelli: È un cielo che invita alla prudenza, se hai in stand by un accordo cerca di chiudere la trattativa entro la prossima settimana. Favoriti i contatti con altre città.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: L’amore oggi richiede maggiore attenzione, il partner ti appare distante e questo ti rende inquieto. Se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne, recupero da domani.

Oroscopo Branko Leone: Stelle interessanti per chi desidera mettersi in gioco, in arrivo delle belle novità soprattutto per coloro che da tempo stanno aspettando una risposta da un capo. In amore cerca di essere maggiormente tollerante.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante per i single, se sei solo faresti bene ad allargare il giro delle conoscenze! Sul lavoro, favoriti i liberi professionisti, intuizioni fortunate.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi qualcosa potrebbe non andare nel verso desiderato dunque cerca di non perdere la pazienza ma guarda le cose da un altro punto di vista. Recupero da domani, la domenica sarà foriera di novità.

Oroscopo Branko Scorpione: Belle queste stelle per i sentimenti, se hai al tuo fianco la persona giusta potresti anche decidere di fare un passo importante. Sul lavoro non agitare le acque, piuttosto renditi disponibili a trovare dei compromessi.

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo che parla d’amore quello di oggi, se di recente hai conosciuto una persona carina potresti tornare a sentire delle emozioni autentiche. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Stelle intriganti per l’amore, finalmente con il partner hai ritrovato una certa serenità! Perché non organizzi qualcosa di piacevole per il fine settimana?

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti essere particolarmente suscettibile, cerca di non dare adito ad inutili polemiche ma guarda le cose da un punto di vista diverso e circondati di persone fidate.

Oroscopo Branko Pesci: Ci avviciniamo a giornate importanti, dal giorno sei si registra un netto recupero quindi dimentica le turbolenze passate per ripartire più forte che mai!