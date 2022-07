Oroscopo Branko 3 luglio 2022: le previsioni per la giornata di domenica

Oroscopo Branko domenica 3 luglio 2022. Siamo a domenica e anche questo weekend, il primo di luglio, sta per giungere, purtroppo, al capolinea. Non ci resta che goderci questa giornata, magari al mare, perché da domani inizia una nuova settimana, quindi la routine e la quotidianità di sempre. Non siete curiosi di sapere cosa accadrà? Ci saranno segni più fortunati di altri? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Hai le idee chiare, finalmente sai bene cosa fare e non hai voglia di rimettere tutto in discussione. Hai bisogno, però, di rilassarti, di pensare e agire con calma!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei più affascinante del solito e attirerai l’attenzione di chi ti sta vicino. Hai fiducia nelle persone, ma ora hai bisogno di riposarti e di ascoltare il tuo corpo!

Oroscopo Branko Gemelli: È arrivato il momento di parlare, di dire quello che pensi e le preoccupazioni che hai. Che ne dici di riposarti e farti fare un massaggio? Riuscirà ad alleviarti tutti i dolori!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Buone notizie perché finalmente sei al top della forma fisica e psicologica. Oggi cerca di dedicare un po’ di tempo in più alle persone che ti sono vicino. E facendo quello che ami!

Oroscopo Branko Leone: Cerca di allontanare i ‘pettegoli’, quelli che vogliono per forza ficcare il naso nella tua vita. Ultimamente sei stanco e nervoso (e si vede)!

Oroscopo Branko Vergine: Finalmente ora sei in grado di superare tutti gli ostacoli e di dimenticare i problemi. Occhio, però, agli eccessi nella dieta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: La domenica parte col piede giusto, anche per chi oggi dovrà sbrigare delle pratiche amministrative. Cerca di pensare a te stesso, di non ascoltare sempre gli altri!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei più generoso e affettuoso del solito, ma forse devi rilassarti perché anche tu ne hai davvero bisogno!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei energico, positivo, ma oggi è meglio affrontare la domenica con calma. E a testa alta, senza aumentare le discussioni e alimentare le polemiche!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei creativo e questo ti aiuterà a risolvere i problemi. Insomma, hai una marcia in più. Occhio, però, alla dieta e alle brutte abitudini!

Oroscopo Branko Acquario: Bisogna fare una scelta, quindi prima di agire devi riflettere, senza dimenticare che ogni consiglio può essere costruttivo. I risultati si vedranno a breve!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ nervoso, agitato, forse desideri la libertà. Ma c’è qualche ostacolo da superare. Che ne dici di ascoltare il tuo corpo e rilassarti?