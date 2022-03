Oroscopo Branko 3 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 3 marzo 2022. Abbiamo dato il benvenuto al mese di marzo, ma il clima è tipicamente invernale: le temperature sono in calo rispetto alla media stagionale, il freddo alle porte e il weekend sarà all’insegna del gelo su buona parte dell’Italia. Oggi è giovedì, il fine settimana si avvicina e molti di voi non vedono l’ora di staccare la spina e chiudere la porta al lavoro e alla routine di ogni giorno: ma come andrà? Cosa succederà in amore o sul lavoro? Cerchiamo di scoprire tutto con le anticipazioni e previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi non hai tanta voglia di fare, ti senti senza forte, ma la giornata va avanti e hai bisogno di recuperare un po’ di energia. Cerca di ritrovare la calma, la serenità e di condividere i tuoi pensieri con chi ti sta attorno!

Oroscopo Branko Toro: Cerca di fare qualcosa, di dire quello che pensi. Sei di buon umore e ora stai attirando l’attenzione su di te: è una cosa giusta? Sta a te deciderlo!

Oroscopo Branko Gemelli: Devi mantenere la calma perché ora potresti perdere il controllo della tua vita: cerca di recuperare l’energia, di non farti prosciugare. Hai preso delle scelte giuste, non temere: il tempo te lo farà capire!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi vivi una situazione di disagio, c’è una persona che non ricambia i sentimenti o che pretende troppo da te. Non devi inventarti delle scuse, meglio dire quello che pensi: essere sincero premia sempre!

Oroscopo Branko Leone: Non puoi più ignorare la mole di lavoro che hai, non puoi evitarlo. Sicuramente ti sei divertito abbastanza, ora devi darti da fare: non hai tempo!

Oroscopo Branko Vergine: Sei di buon umore, ma agli altri questo non sembra. Cerca di fare un passo indietro, di osservare quello che ti accade attorno: hai tempo per agire!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Il periodo di stress è alle spalle, ora inizia una fase di recupero. Cerca di ritrovare l’equilibrio, di puntare sulla creatività e ti sentirai meglio!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi ti senti un po’ spaesato, sai che devi rimettere in ordine tante cose. La giornata è bella vivace, caotica, non puoi avere sempre tu le redini del gioco!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei un po’ infastidito sul lavoro, forse c’è qualcuno che pretende troppo da te. Fare qualcosa vuoi dall’ordinario ti spaventa, più che altro perché temi il giudizio delle persone!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei molto seducente, ma occhio a chi mostri questo lato di te. Sei un po’ brusco quando devi chiedere qualcosa, meglio farlo delicatamente!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi non sai bene come dire agli altri quello che provi perché hai paura di lasciarti andare, di tradire un segreto. Non essere distante, non girarci troppo attorno!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi appari molto fiducioso e forte, ma il tuo ottimismo può scoraggiare chi ti sta vicino perché ha quasi paura di condividere il pensiero che ha con te. Cerca di mantenere la calma, di accogliere tutti.