Oroscopo Branko 30 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko martedì 30 agosto 2022. Eccoci, l’ultima settimana di agosto è cominciata e siamo già a martedì. Come sta andando il rientro a lavoro? Oppure siete tra i fortunati che potranno godere ancora di un po’ di relax? In ogni caso, scommetto che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e soprattutto quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco. Come andrà l’amore? E il lavoro? Bando alle ciance: scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Settimana che parte con il piede giusto: hai energia da vendere e gli altri saranno letteralmente catturati dalla tua grinta!

‎Oroscopo Branko Toro: La stanchezza si fa sentire, ultimamente è come se non riuscissi a staccare la spina ed arrivi a casa stremato. Cerca di ritagliarti del tempo per te, hai bisogno di ricaricare le batterie.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Bello questo cielo per chi ha voglia di sperimentare e mettersi in gioco, novità in arrivo da qui ai prossimi mesi. Favoriti i contatti con altre città.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che parla d’amore! Se di recente hai conosciuto una persona carina, coltiva il rapporto, potresti provare delle emozioni che non sentivi da tempo.

Oroscopo Branko Leone: Cielo interessate per chi ha intenzione di iniziare una nuova attività. Nel giro di pochi mesi, la tua determinazione sarà foriera di belle soddisfazioni.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi l’umore è altalenante, pensa due volte prima di esporti altrimenti corri il rischio di ferire la sensibilità altrui. Recupero in serata.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cielo interessante per i nuovi incontri, hai voglia di gettare radici e le sfide non ti spaventano. Sul lavoro invece presto potrebbero esserci delle interessanti novità.

‎Oroscopo Branko Scorpione: Nelle passate settimane sei stato una valida spalla per un amico, ora però potresti essere tu ad aver bisogno di un leale confidente. Metti da parte l’orgoglio e non esitare nel chiedere una mano.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Sei decisamente intraprendente e questo ti mette in ottima luce di fronte a colleghi e referenti. Se hai da poco iniziato un nuovo lavoro, ti senti nel pieno delle energie.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In questi giorni sei sovrappensiero: un po’ di ansia per il futuro fa capolino nella tua mente. Spazza via i pensieri negativi e goditi il presente.

Oroscopo Branko Acquario: La creatività quest’oggi fa da padrona. Sul lavoro sei alla ricerca di nuovi stimoli e potresti, questo di porta a mettere in cantiere dei progetti che da qui ai prossimi mesi si riveleranno preziosi.

Oroscopo Branko Pesci: Ultimamente sei un pochino nervoso: sul lavoro ci sono stati dei rallentamenti e le risposte che desideri tardano ad arrivare. Non temere, ci vuole pazienza ma alla fine ogni tassello del puzzle tornerà al proprio posto.