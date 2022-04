Oroscopo Branko 30 aprile: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko sabato 30 aprile 2022. Siamo già a sabato e il weekend è finalmente arrivato! Come sta andando questa giornata di studio o lavoro? Cosa ci riserveranno le stelle oggi? Quali segni inizieranno con il piede giusto? E come andranno gli ‘affari di cuore’? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: La giornata parte con il piede giusto, attenzione solo a qualche piccolo polemica che potrebbe nascere sul lavoro.

Oroscopo Branko Toro: Sei una persona sensibile e spesso non riesci a spiegare agli altri le emozioni che provi. Approfitta di questo sabato per ricaricare le batterie con una bella passeggiata!

Oroscopo Branko Gemelli: Sei un vulcano in piena attività: favoriti i nuovi progetti, fruttuose collaborazioni in vista!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei un po’ sottotono, ultimamente la pressione sul lavoro si fa sentire e fatichi a tenere il passo. Una passeggiata all’aria aperta può aiutare.

Oroscopo Branko Leone: Sei una persona dinamica e quest’oggi hai un incredibile voglia di fare: organizza qualcosa di bello insieme al partner!

Oroscopo Branko Vergine: Non lasciare che piccole insicurezze minino la strada: le stelle ti proteggono, favoriti i nuovo accordi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi l’umore è alto, non riuscirai a contenere la gioia! Cerca di approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo in famiglia.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei un po’ nervoso. Ultimamente in amore ci sono state delle discussione, nulla però che non si possa risolvere con un dialogo costruttivo.

Oroscopo Branko Sagittario: Sei una persona solare e questo viene molto apprezzato da capi e referenti che stimano il tuo lavoro e il tuo modo di essere. Soddisfazioni in arrivo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente ti sei lasciato alle spalle vecchi malumori e sei senz’altro più sereno. Oggi cerca di coltivare le emozioni.

Oroscopo Branko Acquario: Questo sabato regala buone intuizioni! Se una persona ti interessa non esitare a farti avanti, potresti essere ricambiato!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi la giornata è decisamente positiva, tutto attorno è perfetto: lavora sodo per ottenere gli obiettivi che ti sei prefissato e non te ne pentirai.