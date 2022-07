Oroscopo Branko 30 luglio 2022: quali saranno i segni più fortunati di oggi?

Oroscopo Branko sabato 30 luglio 2022. Eccoci, siamo a sabato, finalmente. L’ultimo del mese di luglio perché poi non ci resta che dare il benvenuto ad agosto. Ma non siete curiosi di sapere come andrà? E cosa accadrà in questa calda giornata? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: È un cielo importante per i sentimenti e non escludo che da qui ai prossimi mesi possano arrivare delle belle novità in famiglia.

Oroscopo Branko Toro: Il lavoro ultimamente ti assorbe e la stanchezza si fa sentire. In questa giornata però cerca di metterti tutto alle spalle e rilassati.

Oroscopo Branko Gemelli: Bello questo cielo per chi si vuole bene, se da poco hai conosciuto una persona carina non demordere. Presto in arrivo delle preziose conferme.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sei una persona sensibile e talvolta tendi a chiuderti in te stesso. Quest’oggi però metti al bando la timidezza e espandi la tua cerchia sociale.

Oroscopo Branko Leone: La tua determinazione è senz’altro un punto di forza, sul lavoro i colleghi ti vedono come un riferimento anche se, alle volte, potresti correre il rischio di risultare altezzoso.

Oroscopo Branko Vergine: Favoriti i contatti con nuove città, soprattutto se ultimamente stai progettando delle nuove possibilità lavorative. Quest’oggi abbandonati ad un sano relax.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo importante per le coppie di lunga data che sentono l’esigenza di ufficializzare la loro unione, non lasciare che qualche battibecco di troppo sul lavoro mini la tua stabilità.

Oroscopo Branko Scorpione: Ultimamente sei stato un amico sincero e fedele per una persona cara che aveva bisogno del tuo aiuto, le difficoltà non ti spaventano e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Branko Sagittario: È un cielo quello di oggi che consiglia prudenza, nell’aria c’è qualche malumore di troppo. Il consiglio è quello di mettere nero su bianco gli accordi e valutare con calma ogni proposta.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ti senti decisamente più leggero e pronto a nuove, emozionanti avventure! Il partner sarà con te? Attento a non tirare troppo la corda.

Oroscopo Branko Acquario: È un cielo che proteggi gli incontri e favorisce la socialità quindi se nella tua cerchia c’è una persona interessante non fartela scappare!

Oroscopo Branko Pesci: Ti sei invaghito di una persona che ancora non riesci ad inquadrare bene e questo alle volte ti sconforta. Presto arriveranno delle positive conferme, adesso cerca di non pensare troppo e goditi il momento.