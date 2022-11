Oroscopo Branko 30 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 30 novembre 2022. Oggi è mercoledì e metà settimana è trascorsa. Oggi è l’ultimo giorno di novembre, siete pronti a dare il benvenuto a dicembre? Come al solito, gli impegni di lavoro o studio non mancano ma scommetto che prima di ritornare in ufficio o sui libri siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e cosa avranno in serbo per voi le stelle! Ci saranno novità sul lavoro? E nei sentimenti? Ancora, ci saranno segni più fortunati di altri o bisognerà pazientare ancora un po’? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 30 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata ha una marcia in più! Se hai un accordo in sospeso non tergiversare ma cerca di chiudere la trattativa prima del fine settimana.

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per l’amore, dopo un periodo teso puoi finalmente tornare ad emozionarti! Chissà che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sul lavoro non è il momento di fare passi azzardati, se c’è qualcosa che non va parlane senza dare adito ad inutili polemiche.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sono stelle un po’ agitate quelle di oggi, qualche tensione in famiglia potrebbe minare la tua tranquillità. Non agitare le acque ma mostrati comprensivo.

Oroscopo Branko Leone: La stanchezza si fa sentire, ultimamente a lavoro hai tante cosa da fare e la sera arrivi a casa stanco. Cerca però di non riversare i tuoi malumori sul partner.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle interessanti per coloro che desiderano mettersi in gioco, se hai tra le mani un nuovo progetto è il momento di realizzarlo!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bello questo cielo per chi desidera riscoprire delle emozioni autentiche, quindi, se ti interessa una persona non esitare e fatti avanti.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi la giornata va a rallentatore, non spazientirti dunque se qualcosa non va come aveva desiderato. Recupero da domani.

Oroscopo Branko Sagittario: È un cielo che invita alla prudenza, cerca di non alimentare sterili polemiche sul lavoro e conta fino a dieci prima di esporti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Le coppie che si vogliono bene hanno finalmente ritrovato maggiore serenità! Sul lavoro non è il momento di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Branko Acquario: Se hai un progetto in stand by è giunto il momento di concretizzarlo! L’unico neo è rappresentato dalle finanze, attenzione alle spese.

Oroscopo Branko Pesci: Devi portare ancora un po’ di pazienza, dal 6 dicembre in poi le cose andranno meglio! Se sei single, cosa aspetti a guardarti intorno?