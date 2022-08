Oroscopo Branko 31 agosto 2022: ecco le previsioni segno per segno di mercoledì

Oroscopo Branko mercoledì 31 agosto 2022. Eccoci, l’ultima settimana di agosto è cominciata e siamo già a mercoledì. Il grosso è passato e i giorni che mancano al weekend si contano sulle dita di una mano. Il rientro al lavoro è stato traumatico oppure siete tra i fortunati che potranno godere ancora di un po’ di relax? In ogni caso, scommetto che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e soprattutto quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco. Come andrà l’amore? E il lavoro? Ma non indugiamo oltre e scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cielo interessante per mettere in cantiere dei nuovi progetti. Sei un turbinio di idee e hai voglia di mettere in pratica i frutti del tuo lavoro.

‎Oroscopo Branko Toro: Se sei solo guardati intorno, potresti fare la conoscenza di una persona carina. Ultimamente il lavoro ti assorbe, hai bisogno di un po’ di relax!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Belle queste stelle per chi si vuole bene, se la tua è una storia che va avanti da un po’ non escludo la possibilità di ufficializzare l’unione nel corso dei prossimi mesi.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi l’umore è altalenante, sei un segno sensibile e talvolta non riesci proprio a nascondere le tue emozioni. Cerca di dare sfogo alla tua emotività attraverso un hobby.

Oroscopo Branko Leone: Bello questo cielo per le coppie, senti forte il desiderio di costruire qualcosa insieme al partner e non escludo la possibilità di allargare la famiglia.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle intriganti per i single, metti da parte la timidezza e buttati, sarebbe un peccato sprecare l’inconfondibile charme che caratterizza queste giornate.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei una persona schietta ma talvolta la tua sincerità potrebbe creare il rischio di urtare la sensibilità altrui, pensa due volte prima di esporti.

‎Oroscopo Branko Scorpione: Bello questo cielo se desideri mettere le mani in pasta! Sul lavoro hai una gran voglia di fare, aspetto questo che non passerò inosservato a capi e referenti.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi potresti avere l’impressione che le cose vadano un po’ a rallentatore, non spazientirti più del dovuto. Recupero già da questa sera.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Qualche perplessità sul futuro comincia ad aleggiare nella tua testa, non farti prendere da inutili paranoie! Goditi il presente e tutto ciò che ha da offrirti.

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante per i single, potresti riscoprire emozioni che non provavi da tempo. Un’amicizia affettuosa potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Oroscopo Branko Pesci: In questi giorni sei decisamente più sereno anche se una certa incertezza sul lavoro continua a fare da sfondo ai tuoi pensieri. Cerca di vedere le cose da un altro punto di vista, le risposte che tanto brami arriveranno presto.