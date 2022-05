Oroscopo Branko 31 maggio 2022: le previsioni (amore e lavoro) per martedì

Oroscopo Branko martedì 31 maggio 2022. Ultima domenica di maggio, anche questa settimana è giunta al capolinea e poi non ci resta che dare il benvenuto, tra qualche giorno, a giugno, quindi alla piena estate. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Avete già delle idee? Mare e amici o totale relax? Scopriamo cos’hanno in serbo per voi le stelle con le previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi devi essere chiaro, dire quello che pensi, con il cuore in mano, alle persone che ti sono vicine. Hai sopportato tanto (forse troppo) e ora bisogna fare chiarezza, sempre con la calma!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sarai più gentile e cordiale del solito: parlerai tanto, sarai energico e positivo. Quindi, la settimana procederà a gonfie vele!

Oroscopo Branko Gemelli: Sei un po’ stanco, senti di non avere il tuo classico equilibrio, però oggi riuscirai a trovare la pace di sempre. Approfittane perché hai davvero bisogno di tranquillità!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Bene, ora sei davvero te stesso e a molte persone che ti sono vicine cadranno le maschere. Quindi, capirai chi ti vuole bene (e chi no): chi vuoi continuare ad avere nella tua vita?

Oroscopo Branko Leone: Hai tanti progetti da portare a termine, molta fiducia nel futuro. Una bella notizia sta per arrivare, quindi cerca di approfittare di questo cielo e di questa atmosfera perché ti meriti la serenità!

Oroscopo Branko Vergine: Bene il lavoro, oggi avrai a che fare con tante persone. Unico consiglio: basta polemiche, meglio non innervosirsi e stare bene con chi ti sta vicino!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Bene, ora stai diventando finalmente maturo e sei in grado di nascondere la stanchezza. Tutto andrà bene, ma ricorda che dagli errori si impara!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei un po’ nervoso, non sai come uscire da una situazione difficile. Cerca di andare avanti, di guardare al futuro senza paura e di allontanare i brutti pensieri!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi vi sentite positivi, al sicuro e presto i risultati arriveranno. Siete pronti a tutto, anche a superare ostacoli che sembravano insormontabili!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La fortuna è dalla tua parte, oggi sei più creativo del solito e la settimana è iniziata nel migliore dei modi. Approfitta di questo momento!

Oroscopo Branko Acquario: Hai tantissimo talento e oggi lo dimostrerai. Cerca, però, di mantenere la calma, di non discutere e di dedicare più tempo a te stesso: ascolta il tuo corpo!

Oroscopo Branko Pesci: È arrivato il momento di risolvere un problema difficile, di superare un ostacolo. Bene la forma fisica: sei sereno, spensierato e il cielo promette grandi cose!