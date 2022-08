Oroscopo Branko 4 agosto 2022: ecco le previsioni di giovedì segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 4 agosto 2022. La prima settimana di agosto, caldissima come sempre, è quasi giunta al capolinea. Oggi è giovedì e nell’aria già si respira il weekend: avete idee e progetti? Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi hai solo voglia di dire alle persone che ti stanno attorno quello che pensi. Però sai anche che non è sempre facile esporsi: cerca di essere positivo e mantenere questa energia!

Oroscopo Branko Toro: Oggi dovrai ascoltare di più le persone prima di dire la tua e giudicare. Attenzione perché avrai qualche difficoltà a cambiare le tue abitudini!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi hai voglia di fare nuove amicizie, ma sul posto di lavoro troverai degli ostacoli. Attenzione ai colleghi, meglio se ti concentri su te stesso e sulle tue priorità!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Le idee non ti mancano e a volte ti stupisci di te stesso. Sei in ottima forma fisica e oggi riuscirai a portare a termine tutti i tuoi progetti: continua così!

Oroscopo Branko Leone: Stai per chiudere un capitolo della tua vita, quindi devi consumare bene le energie. Forse è il caso di portare avanti un progetto e magari anche di concluderlo!

Oroscopo Branko Vergine: Chi ti sta vicino è ambizioso, competitivo e questo è un problema nel mondo lavorativo. Tu hai le tue idee e non sopporti chi agisce in maniera disonesta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei perspicace, sai bene quello che vuoi. E hai anche voglia di condividere, di dimostrare a chi ti sta attorno chi sei e quanto vali!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi hai solo un desiderio: allontanarti dalla quotidianità di sempre e dalle responsabilità. Cerca di pensare a un progetto per il futuro: forza!

Oroscopo Branko Sagittario: La creatività non ti manca, quindi se la usi tutto andrà secondo i tuoi piani. Cerca di circondarti di persone che ti amano, che ti vogliono bene perché solo così sarai davvero felice e appagato!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi cerca di non essere frettoloso e di non lavorare in modo superficiale. Il consiglio è uno: mantenere la calma e riflettere!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei in grado di trovare le soluzioni a tutti i tuoi problemi, anche a quelli che ti sembravano impossibili da risolvere. Nessun ostacolo, d’altra parte, è insormontabile!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di divertirti, ma chi ti sta accanto è già tornato con i piedi nella realtà. Cerca di mantenere la calma e di non estraniarti!