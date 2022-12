Oroscopo Branko 4 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko domenica 4 dicembre 2022. La prima domenica del mese di dicembre è finalmente arrivata e quale momento migliore per rilassarsi un po’ e perché no, iniziare ad addobbare la casa in vista delle festività? Tuttavia scommetto che, tra una lucina dell’albero e l’altra, siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle, ci saranno dei segni maggiormente fortunati di altri? Come andrà la giornata sul fronte lavorativo? E su quello sentimentale? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 4 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Bella questa giornata per chi desidera mettersi in gioco, i nuovi amori hanno una marcia in più! Sul lavoro se hai tra le mani una trattativa definiscine bene i dettagli entro la prossima settimana.

Oroscopo Branko Toro: È un cielo importante per le coppie, finalmente puoi lasciarti alle spalle le tensioni dell’ultimo periodo e ritornare ad emozionarti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Se sei un libero professionista quest’oggi potresti ricevere una chiamata importante. In amore c’è un po’ di tensione, cerca di non agitare troppo le acque.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stelle interessanti per ricucire un rapporto che nel corso delle ultime settimane è stato caratterizzato da alti e bassi, attenzione a non alimentare inutili polemiche.

Oroscopo Branko Leone: In amore se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? La stanchezza sul lavoro si fa sentire ma il tuo impegno presto sarà ricompensato.

Oroscopo Branko Vergine: È un cielo che invita ed espandere la propria rete di conoscenze, chissà che un contatto non si riveli prezioso. Ultimamente le spese sono state tante, attenzione alle finanze.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stelle intriganti per le coppie, non escludo che da qui ai prossimi mesi qualcuno possa decidersi a compiere un passo importante. Sul lavoro attenzione a non alimentare sterili polemiche.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi l’umore è altalenante, ultimamente non ti sta bene nulla. Tuttavia, questo tuo atteggiamento potrebbe ferire la sensibilità altrui, conta fino a dieci prima di esporti.

Oroscopo Branko Sagittario: Stelle interessanti per chi si vuole bene, perché non organizzi qualcosa di bello per il fine settimana? Sul lavoro l’agenda è piena ma il tuo impegno non passerà inosservato.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: È un cielo un po’ nervoso, le coppie che stanno insieme da tanto tempo risentono di una certa routine difficile da spezzare, recupero da domani. Sul lavoro otterrai delle risposte.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti fare la conoscenza di una persona carina dunque non chiuderti in casa! Sul lavoro hai delle buone intuizioni, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Pesci: Devi pazientare ancora qualche giorno, dopodiché la strada potrà dirsi tutta in discesa. Cielo propizio per i nuovi incontri, lasciati andare alle emozioni!