Oroscopo Branko 4 novembre 2022: le previsioni di venerdì segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 4 novembre 2022. La settimana è quasi giunta al termine, è venerdì e il weekend è alle porte! Ma oggi è ancora un giorno di lavoro e di scuola. Ma come andrà questa giornata?Ci saranno segni più fortunati di altri in amore o sul lavoro? Opportunità da cogliere al volo o incontri importanti? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Le coppie dovranno risolvere un problema nato di recente. Le stelle promettono bene sul lavoro.

‎Oroscopo Branko Toro: Sappiamo bene che a volte preferiresti restare a casa a rilassarti piuttosto che uscire, ma oggi è meglio tentare la fortuna: farai buoni incontri. Sul lavoro dovresti essere più cauto.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cambi idea molto facilmente ma in questo periodo devi rimanere saldo sulle tue posizioni. Disguidi con qualche collega in ufficio.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: E’ il momento di ribellarsi alla tristezza e di andare avanti, una relazione è finita ma c’è molto di più per te. Bene per chi ha un’attività in proprio.

Oroscopo Branko Leone: Se di recente hai detto addio a una persona cara adesso è un momento di ripresa. Chi ha un’attività commerciale può spingersi oltre.

Oroscopo Branko Vergine: Le stelle sono favorevoli con i segni del Gemelli e dello Scorpione. Non è un buon periodo per chi lavora in un ufficio.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Troppo stress non va bene, rovina anche i rapporti sentimentali. Con questo cielo ci sono grandi prospettive sul lavoro.

Oroscopo Branko Scorpione: A volte ti senti in gabbia e hai paura di non essere capito, forse devi solo trovare la persona giusta. Sul lavoro ci vuole più concentrazione.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Questo è un cielo che promette grandi cose, ottimi incontri e buone occasioni sentimentali. A volte sei troppo sfuggente, sul lavoro non è una buona caratteristica.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Tendi ad essere freddo quando non ti fidi di qualcuno, ma c’è una persona che è nella tua vita già da un po’, forse dovresti rivedere certi legami. Sul lavoro evita contrasti con i colleghi.

Oroscopo Branko Acquario: Ti piace sparire per poi riapparire come se nulla fosse, questo atteggiamento potrebbe non piacere al partner, magari stavolta pensaci. Il lavoro procede a gonfie vele, buone intuizioni.

Oroscopo Branko Pesci: Non è un buon periodo per l’amore, forse dovresti scegliere meglio le persone che hai accanto. Il lavoro funziona, hai avuto un’ottima idea e questa sarà ripagata.