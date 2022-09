Oroscopo Branko 4 settembre 2022: amore e lavoro, le previsioni di domenica

Oroscopo Branko domenica 4 settembre 2022. Abbiamo salutato il mese di agosto, a molti forse non sembrerà vero. Eppure, siamo già a settembre e questa è la prima domenica del mese: qualcuno di voi sicuramente è ancora in ferie, si sta godendo il mare e deve ritenersi fortunato. Ma come andrà questa calda giornata? Ci saranno segni che dovranno sgomitare, scapicollarsi per farsi valere e raggiungere gli obiettivi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cerca di fare una cernita: non puoi aiutare tutti e dire sempre di sì, senza mettere al centro della tua vita i tuoi obiettivi. Devi mantenere la calma: vedrai che tutto si risolverà!

‎Oroscopo Branko Toro: Le idee non ti mancano, sai bene come agire e come raggiungere i tuoi obiettivi. Puoi contare sulle persone che ti sono accanto, ma occhio alla dieta: devi mangiare più verdure e bere di più!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di migliorare la tua vita, di essere realista e obiettivo. Non sprecare le energie: devi utilizzare bene, quando servono!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi vivere questa giornata senza paure, lasciati andare. Ora sei energico, positivo, ottimista: le idee non ti mancano. Ma dalle parole ti toccherà passare ai fatti!

Oroscopo Branko Leone: Domenica di relax, da dedicare alla famiglia e alle gite fuori porta. Hai bisogno di riposarti, di ricaricare un po’ le batterie e fare una passeggiata sicuramente ti aiuterà!

Oroscopo Branko Vergine: Le sorprese sono dietro l’angolo: hai tante idee, ma non devi avere paura. Devi affrontare i tuoi ‘mostri’, prendere per mano i tuoi dubbi. Solo così riuscirai a realizzarti e a vincere!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Non è il giorno giusto per litigare, per dire sempre la tua. Devi riflettere prima di agire e vedrai che tutti i tuoi problemi si risolveranno. Anche quando meno te lo aspetti!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Sei lucido, realista, ma devi anche prenderti cura di te e del tuo corpo. Hai bisogno di rilassarti, di ricaricare le batterie prima di cominciare una nuova settimana!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Senti il bisogno di staccare la spina, di allontanarti dalla quotidianità di sempre. Ma cerca di non fare troppe cose contemporaneamente: a volte sarebbe bene chiedere aiuto!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei in ottima forma, ma continua così: devi seguire questa dieta, staccare un po’ la spina e rilassarti. Vedrai che tutto si risolverà!

Oroscopo Branko Acquario: Devi concentrarti su quello che è davvero importante per te, capire quali sono i tuoi obiettivi. E poi potrai agire e andare spedito verso questi. Che ne dici di riposarti un po’ prima di ricominciare?

Oroscopo Branko Pesci: Cerca di allontanare dalla tua vita tutte le cattive abitudini, anche quelle sul fronte ‘dieta’. Hai bisogno di detox e di allontanare le persone che ti hanno fatto del male. Solo così potrai rinascere!