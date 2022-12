Oroscopo Branko 5 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 5 dicembre 2022. La domenica è ormai un lontano ricordo e in questo lunedì siamo pronti a dare il benvenuto ad una nuova settimana di dicembre. Gli impegni di studio e lavoro certamente non mancano ma prima di rimettervi sui libri o dietro la scrivania scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle, ci saranno dei segni maggiormente fortunati di altri? Come andrà la giornata sul fronte lavorativo? E su quello sentimentale? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 5 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi hai una grinta da fare invidia, la tua verve non passerà inosservata ma attenzione a non attirarti qualche gelosia di troppo! Periodo positivo per fare nuove conoscenze.

Oroscopo Branko Toro: L’amore chiede attenzione, il lavoro ultimamente ti assorbe e dedichi meno tempo al partner! Cerca di recuperare terreno e non alimentare sterili polemiche.

‎Oroscopo Branko Gemelli: È un cielo che invita alla prudenza quello di oggi. La voglia di cambiare c’è ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba! Se da poco hai conosciuto una persona porta avanti la conoscenza.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Ultimamente in famiglia c’è stato qualche turbamento ed ora devi attutire il colpo. Non prendere le cose troppo di petto ma cerca la via del dialogo.

Oroscopo Branko Leone: Stelle interessanti per l’amore, un rinnovato vigore caratterizza la tua persona e quest’oggi se hai già nel cuore una persona non esiterai a farti avanti.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi qualcosa potrebbe non andare nel verso desiderato, cerca di non perdere la pazienza ma analizza la situazione da un punto di vista diverso, recupero da domani.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che parla d’amore quello di oggi, se sei solo faresti bene a guardarti attorno! Sul lavoro non fare passi avventati ma valuta bene ogni proposta.

Oroscopo Branko Scorpione: Bello questo cielo per i sentimenti! Se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma presto le risposte che cerchi arriveranno.

Oroscopo Branko Sagittario: Stelle interessanti per chi desidera mettersi in gioco e allargare la cerchia dei propri contatti! Sfrutta questo positivo momento per mettere nero su bianco i dettagli di un accordo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bello questo cielo per tornare ad emozionarti! Metti da parte le paure e lasciati andare, potresti rimanere piacevolmente sorpreso. Sul lavoro il tuo impegno sarà ricompensato.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti ricevere una chiamata interessante, favoriti i liberi professionisti! In amore invece se ti interessa una persona, cosa aspetti a farti avanti?

Oroscopo Branko Pesci: Ci avviciniamo a delle giornate importanti! Finalmente potrai mettere da parte le tensioni che ti hanno turbato nelle ultime settimane e ripartire più forte di prima! Momento positivo per i nuovi incontri.