Oroscopo Branko 5 luglio 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko martedì 5 luglio 2022. Eccoci, siamo a martedì e un’altra, calda giornata del mese di luglio è cominciata. Giugno è davvero volato, chissà cosa accadrà a Luglio. Questo caldo sicuramente non ci farà mancare la voglia di andare al mare e di un po’ di ombra. Ma oggi inizia una nuova settimana e dobbiamo essere carichi. Non siete curiosi di sapere cosa accadrà? Ci saranno segni più fortunati di altri? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Bel cielo per chi vuole mettere le mani in pasta e tuffarsi in nuovi progetti, se sei un libero professionista non sottovalutare le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Toro: Se sei solo non sottovalutare le attenzioni di una persona a te cara, forse dietro l’amicizia c’è qualcosa di più.

Oroscopo Branko Gemelli: Un martedì foriero di promettenti intuizioni quello di oggi, sfruttale per impostare un progetto che da qui ai prossimi mesi potrebbe rivelarsi importante.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sei piuttosto pensieroso, alcune cose non sono andate come desideravi e orfa devi reinventarti. Attenzione alle discussioni in famiglia.

Oroscopo Branko Leone: Bella questa giornata per ritrovare un po’ di serenità con il partner e riscoprire quanto di bello avete in comune.

Oroscopo Branko Vergine: La giornata parte con la giusta grinta, hai molta voglia di fare e questo ti mette in ottima luce. Attenzione a non strafare o arriverai a casa stremato.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi l’umore è altalenante, forse non sei stato completamente sincero con una persona e questo ti impensierisce.

Oroscopo Branko Scorpione: Bel cielo per i single, potresti conoscere una persona davvero carina e provare emozioni che credevi sepolte.

Oroscopo Branko Sagittario: Sei un fiume in piena di idee: questa tua vitalità non passerà inosservata e gli altri desidereranno passare del tempo in tua compagnia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ti senti più leggero, hai messo da parte le ansie e questo ti fa stare decisamente più tranquillo, il tuo stato d’animo non passerà inosservato.

Oroscopo Branko Acquario: Non lasciare che piccoli malumori oggi minino la serenità di questo cielo, belle novità in arrivo.

Oroscopo Branko Pesci: Sei un tumulto di emozioni, sai cosa desideri e ultimamente una persona ti intriga in modo particolare. Non avere paura e buttati!