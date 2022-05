Oroscopo Branko 5 maggio 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 5 maggio 2022. Il tempo corre e ne abbiamo la dimostrazione: siamo già a giovedì, il weekend è alle porte e finalmente sembra essere arrivata la bella stagione. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E sul lavoro, qualcuno riceverà una bella proposta, dopo anni, o dovrà ancora fare a gomitate per emergere? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Branko, che come sempre ha fornito le sue anticipazioni, segno per segno.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei finalmente ottimista e positivo, quindi in grado di portare a termine tutti i progetti che hai in mente. Devi continuare così, con la tua determinazione vincerai, prima o poi!

Oroscopo Branko Toro: Il brutto periodo è ormai alle spalle, ora devi farti forza e trovare il coraggio di andare avanti. Cerca di guardare il mondo sotto un’altra prospettiva!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi la giornata sarà bella tosta, impegnativa, ma l’energia non ti manca e sei in grado di affrontare tutto. Cerca solo di dare priorità alle cose davvero importanti, basta con i piccoli dettagli, che a volte sono inutili e di poco conto!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La giornata sembra banale, ma non è così. Anzi, oggi devi circondarti di belle persone, dialogare. Le nuove conoscenze sono favorite e le idee non mancano di certo!

Oroscopo Branko Leone: Oggi sei molto impulsivo, ma questo non è sempre un bene perché prima di agire devi riflettere. Gli errori sono da mettere in conto, quindi meglio usare la cautela!

Oroscopo Branko Vergine: Il periodo stressante fa ormai parte del passato, ora puoi sorridere alla vita e accogliere questa nuova fase, sicuramente più serena. Forza, è il tuo momento!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi senti solo il desiderio di trascorrere una serata in tranquillità, con le persone che ami. Cerca, quindi, di evitare gli scontri e le polemiche!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai voglia di rompere con la quotidianità, con la routine di tutti i giorni. Quindi, non devi avere paura del cambiamento, ma devi accettarlo, agire e andare avanti!

Oroscopo Branko Sagittario: Stai affrontando un periodo difficile, questioni complicate, ma il morale ti aiuta. Sai, infatti, con la tua determinazione come uscire da momenti decisamente ‘no’.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Devi cercare di non essere timido perché ora le relazioni sociali sono favorite. Devi solo farti avanti e vedrai che non sbaglierai!

Oroscopo Branko Acquario: Favoriti gli incontri, anzi una persona che incontrerai lungo il tuo cammino ti stravolgerà (e in positivo) la giornata. Forza!

Oroscopo Branko Pesci: Sai bene come agire, cosa vuoi nella vita e sei lungimirante, ma non devi avere paura. Devi lasciarti andare, buttarti a capofitto e seguire ogni tanto l’istinto!