Oroscopo Branko 5 marzo 2022: le previsioni segno per segno per la giornata di sabato

Oroscopo Branko 5 marzo 2022. La settimana per molti sembrava così lunga, ma in realtà siamo già a sabato, il primo del mese di marzo. E il weekend, che è arrivato, è tutto da vivere: lo trascorrerete in famiglia, in relax? O vi toccherà lavorare nel fine settimana? Ci saranno segni fortunati in amore o qualcuno di voi dovrà fare i conti con piccoli problemi di cuore? Tantissime le domande, molta la curiosità, ma non ci resta che scoprire e capire cosa ha in serbo per noi il cielo, per la giornata di sabato 5 marzo, con le previsioni dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: C’è un po’ di agitazione nell’aria e fai fatica a concentrarti sul lavoro. Cerca di fare chiarezza, di capire che nella tua vita stanno accadendo molte, forse troppe, cose: meglio evitare le polemiche ed essere diplomatici!

Oroscopo Branko Toro: Stai vivendo un sogno? A volte fai fatica a capire la realtà, vorresti un mondo tutto tuo, senza ansie e caos. Cerca, però, di restare con i piedi per terra: non puoi sempre scappare!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei molto creativo, ma che ne dici di metterti in società con qualcuno? Il cielo ti sorride, sai come trasmettere agli altri tutta la tua energia, che è positiva e fa bene al cuore!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei molto impegnato e anche un piccolo ritardo potrebbe scombussolare i tuoi piani. A volte è il caso di dire di no: non puoi fare tutto, devi anche selezionare quello che è davvero importante altrimenti diventa difficile gestire la situazione!

Oroscopo Branko Leone: Pensi al futuro con un po’ di ansia perché tu sai bene quello che vuoi, ma non conosci i limiti. Forse tutto va bene, ma hai troppe responsabilità. E ora il peso lo senti tutto!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei perspicace, ma hai bisogno di circondarti di persone che ti aiutano e ti stimolano. Sai come condividere le tue idee, devi solo dimostrare a tutti quanto vali!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai voglia di trascorrere del tempo da solo, in una sorta di santuario. Ma attenzione perché la noia potrebbe prendere il sopravvento e non puoi sempre scappare dalle responsabilità. Oggi devi fare quello che più ti piace, senza troppi pensieri!

Oroscopo Branko Scorpione: Sta per tornare la luce in fondo al tunnel e ora l’amore ritornerà protagonista nella tua vita. Ci sarà sicuramente un cambiamento, ma tutto dipenderà da te!

Oroscopo Branko Sagittario: Stanno succedendo troppe cose nella tua vita, ma ora devi stare con i piedi per terra: non puoi viaggiare troppo con l’immaginazione. Anzi, cerca di capire come agire e di trovare la soluzione ai problemi!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi hai bisogno di nasconderti, ma attenzione: a volte lavorare in gruppo aiuta, rafforza la personalità e fa sentire sicuri!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi devi dedicare il tuo tempo al corpo, prenderti cura di questo e ascoltarlo di più. Per quanto riguarda le emozioni, sei dell’umore giusto: devi solo lasciarti andare, dire quello che pensi!

Oroscopo Branko Pesci: Stai cercando la persona giusta per confidarti, per lasciarti andare. Forse sei un po’ frustrato, pensi che nessuno si preoccupi per te. Ma sbagli: non devi piangerti addosso, devi alzarti e reagire!