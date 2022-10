Oroscopo Branko 5 ottobre 2022: le previsioni di mercoledì segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 5 ottobre 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana, è mercoledì e il weekend, seppur lentamente, si sta avvicinando. E presto ‘busserà’ alle porte di tutti noi. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata autunnale, ora che l’estate sembra davvero un ricordo lontano? Sul lavoro arriveranno belle opportunità da cogliere al volo? Gli incontri saranno favoriti o bisognerà aspettare e pazientare ancora un po’, anche sul fronte sentimentale? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cerca di non perderti d’animo: sei coraggioso, determinato e devi continuare su questa strada. Ma devi allontanare le polemiche e le brutte abitudini da te, dalla tua vita!

‎Oroscopo Branko Toro: Tutto procede a gonfie vele perché finalmente hai ritrovato la tua serenità, la tua strada. Sei un po’ stanco, quello sì, ma devi fare sport per scaricare le tensioni!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Molti ti invidiano, vorrebbero essere come te: solare, divertente, determinato. Cerca di approfittare di questo momento per stare vicino a chi ti ama!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei un po’ preoccupato e oggi, forse, è meglio evitare i problemi e gli ostacoli. Che ne dici di lasciar stare le cattive abitudini? Devi amarti di più!

Oroscopo Branko Leone: I contatti sono favoriti, ma devi anche scendere a qualche compromesso, soprattutto sul lavoro. Non puoi vincere sempre tu!

Oroscopo Branko Vergine: Tutto procede bene, sei finalmente appagato e hai ritrovato la tua serenità, sul fronte sentimentale e lavorativo. Continua così!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei allegro, la fortuna è dalla tua parte: approfittane per stabilire nuovi contatti. Ma occhio agli sbalzi d’aria!

Oroscopo Branko Scorpione: La luna è dalla tua parte, sei romantico e devi approfittare di questo per stare con chi ti ama. Insomma, sei felice, ma anche un po’ stanco, soprattutto a fine giornata!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Devi essere libero di dire quello che pensi, senza paura. La realtà è una cosa, l’immaginazione è un’altra. E tu lo sai bene!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi dovrai controllare le emozioni perché non sei invincibile, puoi sbagliare anche tu. Ma sai come alzarti e andare avanti, con ottimismo!

Oroscopo Branko Acquario: Sei un po’ esigente, pretendi troppo da chi ti sta vicino e questo ti stressa. Devi mantenere la calma e capire quali sono le tue priorità!

Oroscopo Branko Pesci: Non puoi confidarti con tutti, devi selezionare le persone perché molti ti invidiano. Sei energico e determinato: continua così e non sbaglierai!